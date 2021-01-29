"Это тяжело принять": актер Самойленко сообщил о трагедии в семье

В своем инстаграм-аккаунте Александр Самойленко признался, что у него с мамой были не самые лучшие отношения. Однако он хранит добрую память о родительнице, несмотря ни на что.
В Сети появилась информация, что пожилая женщина умерла от коронавируса. При этом сам актер не стал называть причину произошедшего. "Мама ушла... У нас были сложные отношения, но я всегда тебя любил и люблю! Это тяжело принять! Прости меня...", – поделился 56-летний Александр Самойленко, опубликовав архивное фото с мамой.
Подписчики артиста выражают ему слова соболезнования и желают терпения в этот непростой период. "Мама – это наше все. Очень соболезнуем. Сил вам, Александр!", "Саша, дорогой... Светлая память твоей чудесной мамочке!", – отметили пользователи соцсети.
Напомним, летом 2019 года в семье Александра Самойленко произошло пополнение: у артиста него родилась дочь. Об этом сообщила его возлюбленная Наталья Громова. "У малышки папины губки и щечки, черные волосы и темные глаза. И очень серьезный, мудрый взгляд!", – делилась женщина.
Александр Самойленко был трижды женат. Артист воспитывает троих сыновей от разных браков: Степана, Александра и Прохора.
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