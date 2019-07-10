55-летний актер из "Папиных дочек" стал отцом в четвертый раз

В семье актера Александра Самойленко произошло пополнение: у него родилась дочь. Об этом сообщила возлюбленная артиста Наталья Громова. Имя девочки пока не раскрывается.
"У малышки папины губки и щечки, черные волосы и темные глаза. И очень серьезный, мудрый взгляд!", – поделилась женщина в интервью Teleprogramma.pro. Наталья Громова добавила, что сейчас актер находится в Уфе на съемках фильма "Душа пирата" и увидит наследницу только через несколько дней.
Напомним, Александр Самойленко был трижды женат. Артист воспитывает троих сыновей от разных браков: Степана, Александра и Прохора.
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