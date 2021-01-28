Состояние угрожает жизни: Ланового в реанимации подключили к ИВЛ

87-летнего актера театра и кино Василия Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По всей видимости, ковид дал тяжелые осложнения, ведь последние четыре теста на коронавирус у него были отрицательные. Медики ожидали улучшения со дня на день, но артист показал отрицательную динамику.
Жена актера Ирина Купченко рассказала, что 31 декабря у Василия Ланового выявили большое количество антител в крови. ПЦР-тест дал положительный результат, пишет Starhit. С тех пор проблемы с легкими устранить пока не удалось, они были сильно поражены.
2 января народного артиста СССР Василия Ланового госпитализировали. Сейчас состояние актера оценивается как крайне тяжелое и угрожающее жизни. По данным Пятого канала, из-за осложнений Лановому даже потребовалась операция. Директор театра Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что коллеги и поклонники молятся за жизнь Василия Ланового.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что жена актера Ирина Купченко также прошла обследование, у нее не выявили признаков поражения легких. Она не стала уезжать из больницы и осталась присматривать за мужем. Сейчас Лановой день и ночь под наблюдением врачей.
Популярные темы форума
Дворец Путина
России грозит революция?..
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Вы хотели бы жить в дворце?
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Массовые аресты
Нату в игнор
Байден