Состояние угрожает жизни: Ланового в реанимации подключили к ИВЛ

В начале января Василия Ланового с женой госпитализировали с коронавирусом. Сегодня пришла плохая новость – артист никак не может выкарабкаться. Его состояние ухудшилось.

87-летнего актера театра и кино Василия Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По всей видимости, ковид дал тяжелые осложнения, ведь последние четыре теста на коронавирус у него были отрицательные. Медики ожидали улучшения со дня на день, но артист показал отрицательную динамику.

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Жена актера Ирина Купченко рассказала, что 31 декабря у Василия Ланового выявили большое количество антител в крови. ПЦР-тест дал положительный результат, пишет Starhit. С тех пор проблемы с легкими устранить пока не удалось, они были сильно поражены.

2 января народного артиста СССР Василия Ланового госпитализировали. Сейчас состояние актера оценивается как крайне тяжелое и угрожающее жизни. По данным Пятого канала, из-за осложнений Лановому даже потребовалась операция. Директор театра Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что коллеги и поклонники молятся за жизнь Василия Ланового.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что жена актера Ирина Купченко также прошла обследование, у нее не выявили признаков поражения легких. Она не стала уезжать из больницы и осталась присматривать за мужем. Сейчас Лановой день и ночь под наблюдением врачей.