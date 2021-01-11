Полуобнаженная Дайнеко показала свое достоинство

В последний день отдыха певица опубликовала откровенную фотографию в купальнике. Девушка сидит на краю бассейна спиной к камере и смотрит вдаль. Из одежды на артистке лишь черный купальник. Знаменитость выгнула спину, показав поклонникам свое достоинство в виде упругого тела.
По словам Виктории Дайнеко, ей не терпится вернуться в Москву, чтобы приступить к работе. Подписчики надеются, что отдых благотворно скажется на творчестве певицы и уже скоро она порадует народ новыми хитами.
Также поклонники отметили, что Виктория Дайнеко прекрасно выглядит в купальнике. Многие оценили изящные формы артистки, добавив, что она похожа на русалку.
"Сзади классно смотришься (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ммм....какой круп", "Русалочка", "Вау какая фигурка", "Хороший вид", "Венера", "Пятый элемент", "Орешег", "Любимейшая прекрасная Богиня!", "Виктория вы великолепны!", "Нептун не приплывет", – написали в комментариях.
Напомним, незадолго до конца 2020-го Виктория Дайнеко пожаловалась, что за год выходила на сцену всего лишь три раза. Артистка, как и многие звезды, осталась без концертов из-за пандемии. При этом певица отметила, что не страдает из-за того, что отменились новогодние корпоративы – она рада встретить праздник в кругу семьи.
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