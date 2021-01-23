Павел Деревянко похвастался молодой пассией

Напомним, Деревянко находился в серьезных отношениях около десяти лет. Артист вместе с Дарьей Мясищевой воспитывал двух дочек: Варвару и Сашу. О разрыве звездной пары поклонники узнали на премьере фильма "Серебряные коньки". Павел явился на показ киноленты в гордом одиночестве.
Несмотря на то, что партнеры разошлись, они заверили многочисленную аудиторию в своих искренних чувствах. Сам Деревянко отметил, что по-прежнему любит и уважает спутницу. Однако он не готов двигаться с ней в одном направлении.
"Никто ни к кому не уходил, пожалуйста, не переживайте. Никто не находил молоденьких, никто никуда не убегал", – написал артист.
Стоит отметить, что действия Павла слегка противоречат его недавним заявлениям. На торжественную церемонию вручения кинематографической премии "Золотой орел" актер пришел не один. Деревянко явился на мероприятие вместе с таинственной блондинкой. Он представил возлюбленную и показал совместный вечер в личном блоге в "Инстаграм".
Известно, что Алена Иванова является чемпионкой мира по бальным танцам. Как актер познакомился с танцовщицей, пока неизвестно. Похоже, что статус "в активном поиске" не совсем понравился артисту, что он сразу же решил найти надежную подругу.
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