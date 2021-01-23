Павел Деревянко похвастался молодой пассией

В декабре прошлого года звезда многосерийного фильма "Беспринципные" объявила о новом статусе. Тогда Павел Деревянко заявил, что его сердце свободно, не назвав явных причин столь неожиданного семейного раскола. Спустя месяц мужчина появился на публике в компании Алены Ивановой.

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