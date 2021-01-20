Воробьев подверг себя смертельной опасности

Вчера свой 33-ий день рождения отметил исполнитель Алексей Воробьев. Долгое время он не мог решиться, стоит ли вообще отмечать праздник.

Сначала артист опубликовал трогательное видео. На кадрах только он, любимая собака и торт. "Я вот сижу сейчас в пустом доме в Лос-Анджелесе. В моем гараже две машины, передо мной торт. Мне сегодня 33 года, и я вот думаю, такой ли я представлял жизнь?" – делился артист с поклонниками. Он рассказал, что даже подумать о таком побоялся бы в детстве.

Тогда же исполнитель вспомнил про инсульт, который случился у него в 26 лет после ДТП. В то время Воробьев был в тяжелом состоянии, но постепенно шел на поправку. В конце ролика Алексей расплакался.

Сегодня звезда решила дополнить представление пользователей о дне и поделилась еще одним видео. Оказывается, певец отправился отмечать праздник на яхте, но попал в шторм. На кадрах заметно, насколько высоко ветер поднимает волны. Поклонники пришли в ужас от увиденного. "Вот нифига себе волны! А так все мирно начиналось", "Кошмар! Я бы не смогла так в открытый океан", "Ну, и погодка! Ты прямо искатель приключений", "Как стремно!", "Алексей, аккуратнее", "Спасибо, что доплыл", – переживали они.

Однако сам Воробьев получил удовольствие от такого экстрима. "Мой лучший день рождения", – подписал он видео. Многие пользователи отметили, что артист зря плакал, нужно было сразу выйти в океан и разгрузиться.

