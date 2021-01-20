Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Среда
20 января
Лента новостей
16:31
Зараженному Ефремову потребовалась помощь врача в колонии
16:27
Свистопляска вокруг Пугачевой обернулась грандиозным скандалом: Втащили и обманули
16:23
Россия направила заявку на регистрацию "Спутник V" в ЕС
16:19
У Андрейченко начались проблемы с законом
16:10
Воробьев подверг себя смертельной опасности
16:06
Володин сообщил об отсутствии вопроса о ковид-паспортах в повестке ГД
15:57
Сын нанял Алибасову охрану из-за мерзких выходок экс-помощника продюсера
15:42
Цитокиновый шторм: у госпитализированной с ковидом Фрейндлих начались осложнения
15:42
Украинскую певицу затравили на родине за связь с Киркоровым
15:41
Умерла режиссер фильма "Праздники детства"
15:33
Звездные родители и исчезающий муж: что стало со звездой сериалов "Леди Бомж" и "Леди Босс" Ириной Лачиной
15:31
"С жиру бешусь": Волочкова сделала заявление о баснословных тратах
15:28
Тимати продает элитный авто за 32 миллиона после новости о госпитализации Решетовой
15:28
Госдума осудила политику двойных стандартов на Западе
15:08
Звезда незрелых подростков: Моргенштерна жестко унизили за дилетантство
15:04
Россиян предупредили о нашествии тараканов
14:46
Утыканная трубками Решетова всполошила народ
14:41
Недавно родившая Ида Галич пополнила "грустную статистику" разведенок
14:40
Байден должен наказать Лукашенко за издевательства над демонстрантами – политолог Макфол
14:38
"В хорошие отношения и дружбу в шоу-бизнесе больше не верю": подруга Киркорова убита подлой выходкой
14:32
"Никогда не сяду за стол с альфонсом": Волочкова о бывшем муже, мечтах и интиме
14:30
Мечты об отцовстве и измена: почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
14:27
Сама себе покупала цветы: Собчак опозорила Волочкову в важный день
14:08
Госдума вводит запрет двойного гражданства для чиновников
14:05
"Мне больно!": Бузова вскрикнула из-за издевательства Киркорова
13:59
Свадьбы не будет? Волочкова намекнула на расставание с загадочным женихом
13:56
"Пусть дома выступает!": Садальский резко высказался об участии Моргенштерна в "Евровидении"
13:56
Audi e-tron: готовь розетку
13:53
Кадыров рассказал о ликвидации террориста в Чечне
13:46
"Встречаются суперредко": Муцениеце посмеялась над размером достоинства Прилучного
13:45
Прокуратура США обвинила участников штурма Капитолия в сговоре
13:44
"Больше не буду": Самойлова поддержала отказавшуюся от мяса шестилетнюю дочь
13:43
Хорошо раздвинувшую ноги Глюкозу позвали сниматься в фильме для взрослых
13:39
"Лицо 70-летней бабули": россияне набросились на Собчак без макияжа
13:22
Бывшая жена Грачевского не дала дочери проститься с отцом: Ребенку это ни к чему
13:16
Бледная Высоцкая в подвенечном наряде напугала своим скрюченным видом
13:14
Заболевший ковидом Малафеев рассказал о самочувствии
13:09
"Он хочет славы!": последнего возлюбленного Началовой обвинили в наживе на слухах о тайном сыне
12:52
Осталась не у дел: Яна Троянова поставила на место раскатавшую губу Ольгу Бузову
12:50
Twitter заблокировал учетную запись Нацассамблеи Венесуэлы
12:48
Джигурда готов составить Бузовой пару: Люблю Олюсю
12:45
"Мы не отрицаем": жена Тарасова ответила на поздравления с третьей беременностью
12:44
В Перми предложили избавиться от советский названий районов
12:39
Весело в спальне: интимное признание Памелы Андерсон заставило краснеть
12:32
Панацея от ковида: как страны мира стимулируют граждан вакцинироваться
12:23
Волочкова украла букет в день рождения
12:20
В Сибири стая собак напала на инвалида
12:12
В СИЗО Москвы нашли труп
12:06
Стало известно о романе Литвиновой со сказочно богатым французом
12:01
В Крыму замерз самый высокий водопад
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Чучело возомнило себя звездой": зарвавшуюся Бузову разнесли за неуважение к россиянам
Осталась без молодого мужа: Бабкина мечтает о бутылке
Три дня слез и скорби: на Первом канале меняют эфирную сетку из-за потрясшей страну трагедии
"Роль для меня!": Ольга Бузова станет ведущей нового сезона "Последнего героя"
Тихановская попросила ЕС помочь ей безопасно вернуться в Белоруссию
Политолог Акопов о заинтересованности Европы в белорусском политическом кризисе: Поиграют и бросят
Шоу-бизнес
Воробьев подверг себя смертельной опасности

Воробьев подверг себя смертельной опасности

Алексей Воробьев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вчера свой 33-ий день рождения отметил исполнитель Алексей Воробьев. Долгое время он не мог решиться, стоит ли вообще отмечать праздник.
прочитано 221 раз

Сначала артист опубликовал трогательное видео. На кадрах только он, любимая собака и торт. "Я вот сижу сейчас в пустом доме в Лос-Анджелесе. В моем гараже две машины, передо мной торт. Мне сегодня 33 года, и я вот думаю, такой ли я представлял жизнь?" – делился артист с поклонниками. Он рассказал, что даже подумать о таком побоялся бы в детстве.

ПО ТЕМЕ

Не выдержал: Воробьев сделал заявление о личной жизни

"В тебе вся моя любовь": предполагаемая жена Воробьева беременна

 Алексей Владимирович Воробьев

Алексей Владимирович Воробьев музыкант, актер, певец, композитор, режиссер, продюсер

Тогда же исполнитель вспомнил про инсульт, который случился у него в 26 лет после ДТП. В то время Воробьев был в тяжелом состоянии, но постепенно шел на поправку. В конце ролика Алексей расплакался.

Сегодня звезда решила дополнить представление пользователей о дне и поделилась еще одним видео. Оказывается, певец отправился отмечать праздник на яхте, но попал в шторм. На кадрах заметно, насколько высоко ветер поднимает волны. Поклонники пришли в ужас от увиденного. "Вот нифига себе волны! А так все мирно начиналось", "Кошмар! Я бы не смогла так в открытый океан", "Ну, и погодка! Ты прямо искатель приключений", "Как стремно!", "Алексей, аккуратнее", "Спасибо, что доплыл", – переживали они.

Однако сам Воробьев получил удовольствие от такого экстрима. "Мой лучший день рождения", – подписал он видео. Многие пользователи отметили, что артист зря плакал, нужно было сразу выйти в океан и разгрузиться.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 20 января 2021, 16:10 Источник: "Вокруг ТВ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алексей Воробьев показал своих детей

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Байден должен наказать Лукашенко за издевательства над демонстрантами – политолог Макфол
Прокуратура США обвинила участников штурма Капитолия в сговоре
Twitter заблокировал учетную запись Нацассамблеи Венесуэлы
Латушко призвал белорусских военных остановить насилие: Уже сделано много зла

Шоу-бизнес

Утыканная трубками Решетова всполошила народ
Недавно родившая Ида Галич пополнила "грустную статистику" разведенок
"В хорошие отношения и дружбу в шоу-бизнесе больше не верю": подруга Киркорова убита подлой выходкой
"Никогда не сяду за стол с альфонсом": Волочкова о бывшем муже, мечтах и интиме

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Никогда не сяду за стол с альфонсом": Волочкова о бывшем муже, мечтах и интиме

Она так и не встретила идеального мужчину

Шоу-бизнес

Джигурда готов составить Бузовой пару: Люблю Олюсю

Артист сделал заявление

Шоу-бизнес

Свадьбы не будет? Волочкова намекнула на расставание с загадочным женихом

Балерина ждет мужчину мечты
Шоу-бизнес

"Мне больно!": Бузова вскрикнула из-за издевательства Киркорова

Певицу жаль

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками

Регионы

Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
Прокуратуру и СК просят проверить сообщения о нарушении прав хакасских журналистов
Нижний Новгород готовится к празднованию 800-летия
Бывшему директору медицинского центра во Владимире предъявили обвинение
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+