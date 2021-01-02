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"Она скончалась": Цивин заявил о страшном горе в семье

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
У Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной траур – умерла их любимая домработница. Знаменитые супруги глубоко скорбят о потере женщины-компаньона.
прочитано 961 раз

Известный скандал с имуществом покойного Алексея Баталова сделал Михаила Цивина и Наталью Дрожжину настоящими звездами. Эти партнеры обманным путем прибирали к рукам наследство знаменитостей, из-за чего и произвели фурор на телевидении. После массовых обвинений и критики в свой адрес Цивин и Дрожжина стали все чаще давить на жалость, чтобы хоть как-то смягчить мнение о себе. Недавно в Сеть попала информация о горе супругов – их дом опустел и лишился былого уюта, ведь ушла из жизни верная помощница по хозяйству Раиса Ивановна.

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"Она скончалась позавчера", – заявил Михаил Цивин в первый день 2021 года. Женщина более десятка лет верой и правдой служила у знаменитой пары: готовила пищу, убиралась в жилище и выполняла разные бытовые обязанности. Раиса Ивановна была настоящим компаньоном Цивина и Дрожжиной, так как поддерживала их не только как домработница, но и друг, переживая за ситуацию с наследством Алексея Баталова.

Супруг Наталья Дрожжиной сообщил, что покойная помощница умерла в больнице, ей было 63 года. Причиной смерти стал тяжелый недуг, из-за которого женщина несколько месяцев посещала различные медицинские учреждения. Михаил Цивин объявил, что Раиса Ивановна родилась в Молдавии, но похоронить ее решили в Москве.

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Автор: 2 января 2021, 10:39 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

комментарии

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А вот эта чучундра, которая бегает по ток-шоу Татьяна кажется, ещё жива?
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