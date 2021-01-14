Странная поза ненакрашенной Навки вызвала ажиотаж

Татьяна Навка поделилась с поклонниками жизнеутверждающим фото. Прославленная фигуристка позировала в прыжке.



В своем микроблоге звезда льда разместила фото, на котором запечатлена задорно подпрыгнувшей на фоне наряженной елки. На ее лице – лучезарная улыбка и ни грамма косметики.

Подобным поступком Татьяна Навка ознаменовала свое вступление в новый рабочий год. Фигуристка одета Татьяна в бело-голубой жакет с баской и мехом. На голове у нее берет, дополненный шарфом и перчатками.

Поклонники отметили необычную позу знаменитости и ее гибкость, а также восхитились тем, как свежо и молодо выглядит Татьяна Навка без макияжа. "Спортсменка, комсомолка и просто красавица", "Классный прыжок", Хочется смотреть и смотреть", – высказались в комментариях фолловеры.

Напомним, в мае Татьяна Навка и Дмитрий Песков переболели коронавирусом. Фигуриста довольно быстро справилась с китайской инфекцией, а вот ее супругу потребовалось чуть дольше времени на восстановление.

