"Сильнее меня": Дайнеко заговорила о спутнике жизни

Артистка рассказала о личной жизни. Виктория Дайнеко охарактеризовала будущего мужа.

Поп-дива убеждена, что романтические отношения не должны быть связаны с соцсетями. Она считает, что открытое выражение чувств в интернете для нее неприемлемо. Если Виктория Дайнеко публикует совместные фото с мужчинами и постоянное общается с ними в "Инстаграм", то уже заранее знает, что с ними у нее романа не будет.

Певица полагает, что с будущим мужем пока не встретилась, но окончательно в этом не уверена. Зато Виктория отлично знает, каким должен быть ее спутник жизни. "Тот, на которого можно положиться, который будет хотя бы чуть сильнее меня и при этом не будет пытаться меня задавить", – описала она образ идеального мужчины.

Звезда призналась, что от будущего избранника хочет многого. Виктория Дайнеко планирует быть рядом с мужчиной, который позволит ей полноценно чувствовать себя женщиной. Артистка не исключает того, что выйдет замуж сразу же после знакомства с подходящим кандидатом на руку и сердце, так как очень импульсивная.

Напомним, что поп-дива рассказала о съемках нового клипа в Америке. Певица призналась, что полностью оплатила работу над проектом. Для этого Виктория Дайнеко сдала ценное имущество в ломбард. Ради творчества она лишилась дорогих украшений и сумок.