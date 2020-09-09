Известная актриса пережила две смерти любимого мужа

Знаменитый актер скончался в 2012-м. За год до этого у него случился инфаркт, и он понимал: его дни сочтены. Несмотря на обреченность, артист продолжал выходить на сцену и жить полной жизнью.
Волнениями Анатолий Равикович делился только с женой. В паре с Ириной Мазуркевич он прожил 33 года, хотя изначально мало кто верил в этот союз. Супруги существовали в мире и согласии, воспитали дочь Елизавету.
В 2011 году актер попал в больницу с сердечным приступом. Врачи предложили операцию – так называемое шунтирование. В то время процедура была еще довольно опасной, и мало кто соглашался на подобные манипуляции, но Равикович не побоялся.
Во время хирургического вмешательства что-то пошло не так, и сердце актера перестало биться – наступила клиническая смерть. Врачам удалось спасти звезду, но мало кто верил в полное восстановление. Однако все сложилось наилучшим образом.
Ирина Мазуркевич в эфире шоу "Судьба человека" рассказала, что медики приходили в театр и не верили своим глазам. Они говорили, что после таких операций на сердце люди не то что играют, даже живут-то с трудом.
По словам актрисы, супруг умер для нее, когда у него наступила клиническая смерть. "Потом, когда уже все случилось по-настоящему, мне было легче", – призналась звезда советского кино в программе "Судьба человека".
Ирина Мазуркевич отметила, что Анатолий Равикович предчувствовал скорый уход. Как-то раз они ехали на дачу, позвонила дочь и сообщила, что ждет второго ребенка. В тот момент актер с грустью сказал жене, что она счастливая, скоро у нее будет два внука. Артист не дожил до рождения мальчика.
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