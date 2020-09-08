"Какая очаровательная невеста!": Асмус показала фото со свадьбы

Кристина Асмус в личном блоге опубликовала снимок со свадьбы сестры. Актриса предстала в компании родственниц.

Артистка показала подписчикам кадр, на котором запечатлена в окружении красивых женщин. Как отметила звезда, все девушки на фото – ее сестры. Она не уточнила, являются ли они родными или двоюродными.

Невеста в окружении семьи сидит на диване, Кристина Асмус пристроилась на подлокотнике. На актрисе – брючный костюм фисташкового цвета, другие участницы фото выбрали для торжества яркие платья.

Поклонники остались в восторге от снимка и отметили, что все девушки невероятные красавицы. "Какая очаровательная невеста! Ну и вы, Кристина, тоже ничего (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Похожи", "Да и без напоминаний видно! Все – красотки", "Матерь Божья, какие же Вы милые красавицы. В каждой свой шарм, своя неразгаданная загадка", "Не знала,что у тебя сколько сестер!", "Самая красивая в белом", "Кто-то женится, кто-то разводится", – написали в комментариях.

Напомним, в начале этого лета стало известно, что Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались после 8 лет совместной жизни. Пара заявила, что уже давно вынашивала это решение, и оно было не спонтанным. Артисты сохранили дружеские отношения и вместе воспитывают дочку Настю. Неделю назад девочка пошла в первый класс.