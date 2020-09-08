Отказавшая в фото ребенку с ДЦП учительница получила смачную пощечину от Бузовой

1 сентября в Красноярске произошел вопиющий случай. Во время школьной линейки учительница предложила детям сделать общее фото без мальчика с ДЦП, который передвигается на инвалидной коляске. Информация об этом быстро разлетелась по Сети, и Ольга Бузова не осталась в стороне.

Звезда заявила, что эта новость ее очень неприятно удивила. Она до сих пор не может прийти в себя, а текст пишет со слезами на глазах. Как отметила артистка, ей не верится, что такое может происходить в современном обществе.

Ольга Бузова призналась, что в голове не укладывается, как взрослый человек, да еще и педагог, смог позволить себе подобное поведение. Артистка недоумевает, зачем и почему учительница предложила сделать два фото класса – с мальчиком в инвалидной коляске, а потом без него.

Певица призвала властей заняться этим вопросом и во всем разобраться. Звезда отметила, что против дискриминации в любом ее проявлении. Она пожелала матери Вани Смирнова сил и крепкого здоровья. Артистка надеется, что подобная ситуация случилась с ребенком в первый и последний раз. Также Ольга Бузова добавили, что хотела бы фотографию с маленьким Иваном.

Стоит отметить, что прокуратура уже начала проверку. Мама мальчика, в свою очередь, призвала не травить учительницу, которая, скорее всего, просто никогда не имела опыта общения с детьми с инвалидностью.

Напомним, Ольга Бузова в недавнем интервью рассказала, что не против родить ребенка. Если артистка сейчас забеременеет, то с удовольствием будет ждать на свет малыша. Также звезда призналась, что во время брака с Дмитрием Тарасовым у нее не получалось стать мамой.

По мнению футболиста, бывшая жена просто не хотела от него детей. Пара долго проходила обследования, но положительных результатов не было. По словам спортсмена, это была одна из основных причин развода.