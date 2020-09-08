Обнимает сзади: Бузова показала горячий интимный кадр с Манукяном

Ольга Бузова не перестает удивлять поклонников новыми поворотами судьбы. Она постоянно подогревает интерес к своей персоне, ведь от этого зависит ее популярность.

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Ольга Бузова и Давид Манукян все время держат в напряжении своих фанатов. Они то ссорятся, то мирятся, то показывают страстные чувства на публике. На этот раз пара продемонстрировала горячий поцелуй на весь мир.

В своем "Инстаграм" поющая ведущая опубликовала кадр, на котором Давид Манукян обнимает ее сзади и целует. Фото сделано на телефон как селфи в отражении зеркала. "На ужин", – подписала кадр в "Сторис" Ольга.

На фото певица как всегда ярко и смело одета. На ней красный кроп-топ, обнаживший хрупкие плечи, и черная мини-юбка. Из аксессуаров на ней были крупные серьги.

34-летняя ведущая "Дом-2" ранее заинтриговала подписчиков возможным расставанием со своим возлюбленным. После новой публикации страсти поутихли. Фанаты успокоились, поняв, что между Бузовой и Манукяном все нормально.

Поклонники с нетерпением ждут, когда 34-летняя Ольга Бузова и 27-летний Давид Манукян сыграют свадьбу. Однако они с этим не торопятся. Во всяком случае, официально об этом ничего не известно.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Ольга Бузова возьмет ребенка из детского дома, если не обзаведется своим чадом до 35 лет. Похоже, телеведущей придется сдержать обещание.