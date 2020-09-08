Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Адвокат Ефремова заявил о намерении обжаловать суровый приговор

Михаил Ефремов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Некоторые наблюдатели были уверены, что нерадивый актер отделается небольшим или вовсе условным сроком. Прокурор же требовала целых 11 лет лишения свободы. Поэтому можно сказать, что решение суда для многих было неожиданным.

Продолжение: Ефремова доставили в СИЗО
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Во вторник Михаил Ефремов наконец узнал свою судьбу. Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Кроме того, ему придется выплатить 800 тысяч рублей штрафа сыну Сергея Захарова, который погиб в учиненной актером аварии. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, звезде предстоит пробыть в тюрьме около 7 лет и 10 месяцев.

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Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Также суд лишил артиста водительских прав на три года. Единственным "утешением" для осужденного стало, пожалуй, то, что его решили не лишать государственных наград. В зале суда Ефремова заключили в наручники и вывели на улицу, где нерадивую знаменитость уже ждал автозак.

Потерпевшие и сторона обвинения остались довольны решением суда и не намерены обжаловать приговор. Но сторона защиты сдаваться не намерена. На выходе из здания адвокат артиста Эльман Пашаев был молчалив и не стал давать оценку решению суда, но заявил, что намерен обжаловать приговор. Сам Михаил Ефремов по дороге к полицейской машине не сказал ничего, сообщает Life.

Напомним, что 8 июля Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Находясь за рулем внедорожника в нетрезвом виде, он выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественной легковушкой, которой управлял 57-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован, но вскоре скончался в больнице.

Автор: 8 сентября 2020, 14:55 Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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