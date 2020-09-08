Адвокат Ефремова заявил о намерении обжаловать суровый приговор

Во вторник Михаил Ефремов наконец узнал свою судьбу. Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Кроме того, ему придется выплатить 800 тысяч рублей штрафа сыну Сергея Захарова, который погиб в учиненной актером аварии. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, звезде предстоит пробыть в тюрьме около 7 лет и 10 месяцев.
Также суд лишил артиста водительских прав на три года. Единственным "утешением" для осужденного стало, пожалуй, то, что его решили не лишать государственных наград. В зале суда Ефремова заключили в наручники и вывели на улицу, где нерадивую знаменитость уже ждал автозак.
Потерпевшие и сторона обвинения остались довольны решением суда и не намерены обжаловать приговор. Но сторона защиты сдаваться не намерена. На выходе из здания адвокат артиста Эльман Пашаев был молчалив и не стал давать оценку решению суда, но заявил, что намерен обжаловать приговор. Сам Михаил Ефремов по дороге к полицейской машине не сказал ничего, сообщает Life.
Напомним, что 8 июля Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Находясь за рулем внедорожника в нетрезвом виде, он выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественной легковушкой, которой управлял 57-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован, но вскоре скончался в больнице.
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