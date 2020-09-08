"Смотри, парень!": врачи предостерегли исхудавшего донельзя Семчева

Александр Семчев служит в Московском Художественном Театре имени Чехова с 1997 года. На открытии 123-го сезона он предстал еще более похудевшим, немало изумив коллег и журналистов.

Александру Семчеву идет 52-й год. А полнеть он начал с 23 лет. Режиссеры тогда стали активно использовать его фактуру, поскольку человека с таким весом нелегко найти в актерской среде. Вес актера достигал 200 килограммов! В результате у него появился сахарный диабет 2-го типа.

ПО ТЕМЕ Похудевший на 100 килограммов и перенесший пластику Семчев подорвал здоровье

Осенью 2018 года артист сообщил, что избавился от 40 лишних килограммов. В 2019 году в преддверии своего 50-летия похудел на 100 килограммов. В прессе тогда писали, что похудение явилось результатом выполненной ему бариатрической операции (ряд хирургических процедур, физически меняющих организм таким образом, чтобы либо ограничить количество пищи, которое человек способен съесть, либо помешать всасыванию питательных веществ).

Семчев признался, что совсем не поменял свои гастрономические привычки. "Сегодня мой рацион состоит из того, что я ел и в детстве, – признался он. – Квашеная капуста, отварной картофель, селедка, макароны, говядина (свинину я не приемлю), индейка. Надо просто уменьшить порции и постараться наблюдаться у врача, вот и весь секрет".

Теперь, по заверению Семчева, он время от времени обращается ко многим специалистам, консультируется с ними по поводу здоровья. "Они мне говорят: "Смотри, парень! Ой, смотри, будь аккуратен", – признался актер. – Если народу интересны результаты моих анализов, то я могу поделиться. Хотя там все в порядке. Главное, чтобы не рос индекс массы (степень соответствия массы человека и его роста – Прим. ред.) тела не рос".