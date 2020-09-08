Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Вторник
8 сентября
Лента новостей
02:01
Микрошорты Бородиной разнесли в пух и прах: Когда блогер побеждает маму
00:43
Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 сентября 2020 года
00:03
Тарханова поседела и стала "похожа на бомжа"
22:05
Фуд-молл "Депо" обогатился яркими азиатскими вкусами
22:00
Почему Лукашенко откладывает инаугурацию: названа причина
21:38
Победителями конкурса "Лидеры России" стали больше 100 человек
21:35
Трудный возраст: дочь Даны Борисовой прогуливает школу
21:05
С военного корабля бесследно исчез матрос
20:55
"Вся в маму!": дочь Подкаминской поразила красотой
20:45
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Лукашенко
20:28
Врач рассказал о состоянии здоровья Берлускони
20:24
Седокову с налившейся грудью заподозрили в беременности
20:21
На стройке в Подмосковье нашли взрывчатку
20:16
Назван неожиданный враг принцессы Дианы
20:12
Последствия наводнения на Кубани сняли на видео
20:00
Российский истребитель перехватил самолет НАТО
19:25
Бабкина с африканскими косичками стала похожа на Киркорова
19:23
У немецких депутатов возникли вопросы к властям после лечения Навального в Берлине
19:03
"Появилась моя девочка": Алсу сообщила о рождении дочери
18:50
Почему мужчина не хочет детей
18:28
Сейчас будет бомбочка: сын Никаса Сафронова прыгнул в бассейн с детьми
18:25
"Люди, что с вами?": скандальное ютуб-шоу лишили денег из-за жестких шуток
18:16
Жених сбежал после знакомства с мамой неуравновешенной звезды сериала "Великолепный век"
18:09
Смертельное ДТП со свадебным кортежем попало на видео
18:09
Как Киев и Вашингтон провалили спецоперацию "вагнеровцев" в Белоруссии
17:56
В Сети появился трейлер фильма Кончаловского "Дорогие товарищи!" о Новочеркасском расстреле
17:42
Тихановская сделала заявление об исчезновении соратницы: Это нас не остановит
17:38
"Будет очень сильно не хватать": Семен Слепаков сообщил о смерти известного актера
17:28
Циничную Собчак затравили до слез: Я сбежала из дома
17:06
Дочь Ефремова засекли с лесбиянками в Белоруссии
17:06
"Какое чудо": трехлетняя дочь Анны Банщиковой восхитила эмоциональным пением
17:04
Понижает рейтинг канала: Анастасия Костенко опозорила профессию ведущей
16:58
Показную преданность силовиков Лукашенко объяснили: Им отступать некуда
16:47
"Чтобы его имени в нашей жизни не было": дочь Федосеевой-Шукшиной живет ради развода матери
16:34
Боец Петр Ян в эфире "побил" Ивана Урганта
16:28
"Каждый проходил через эти ситуации": экс-муж Горбачевой из сериала "Чики" рассказал о пережитых трудностях
16:22
Картункова из КВН показала свою любимую женщину: Кусайте локти
16:22
Навального вывели из комы
16:10
"До слез": карантин измучил семью Светлакова
16:08
Жениха Азизы "поймали на измене" с юной участницей "Дома-2"
15:42
"150 тысяч рублей": звезда сериала "Фитнес" рассказала о ежемесячных тратах
15:23
"Его все предали": Ахеджакова заявила о "подставе" Ефремова
15:05
Журналист указал на угрожающие тенденции в Белоруссии: Власти раскручивают маховик репрессий
15:02
В онлайн-марафоне "Ночь выборов" примут участие 17 политических партий
15:01
Обретший счастье с Нинидзе Виторган дал ценный совет
14:31
Певицу Рианну сняли с синяками и ссадинами на лице
14:25
Собчак представила любовницу Богомолова
14:24
Юлия Снигирь готовилась дать пощечину распустившему руки известному режиссеру
14:22
Теща Пригожина вынуждена бомжевать: Неизвестно, как дальше буду жить
14:10
В подмосковном лесу нашли человеческий череп
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Протестующие столкнулись с силовиками в Минске (видео)
Белоруссии прочат экономический крах из-за действий президента: Лукашенко спешит сложить яйца в одну корзину
Лукашенко ужаснулся угрозе коронавируса из-за протесов
"Его все предали": Ахеджакова заявила о "подставе" Ефремова
Басков и Киркоров высказались о разводе Пугачевой и Галкина
"Пару раз угрожал детям": Антон Макарский рассказал о нестандартных методах воспитания
Шоу-бизнес
Микрошорты Бородиной разнесли в пух и прах: Когда блогер побеждает маму

Микрошорты Бородиной разнесли в пух и прах: Когда блогер побеждает маму

Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина 1 сентября отвела в школу дочерей Марусю и Теону. На мероприятии в честь начала учебного года звезда появилась в сопровождении супруга Курбана Омарова.
прочитано 224 раза

Однако внимание привлекла не семья ведущей шоу "Дом-2", а ее наряд. Для выхода в свет артистка выбрала черный объемный пиджак, белую блузку, лоферы и... микрошорты. Нижняя часть образа оказалась настолько маленькой, что поклонники не сразу поняли, что же надето на знаменитости.

ПО ТЕМЕ

Значит, война? Бородина сравнила Бузову с отпрыском овцы в ответ на обвинения

Бородина прокомментировала отсутствие штанов на школьной линейке дочери

Шорты вызвали бурю эмоций у подписчиков Ксении Бородиной. Девушку обвинили в том, что она выбрала слишком откровенный наряд для похода в школу. Телезвезда отмалчиваться не стала и жестко ответила на критику. Она заявила, что все, кому не понравился ее образ, просто ничего не понимают в моде.

Издание "Дни.ру" решило уточнить у стилиста, что не так с нарядом Ксении Бородиной. По словам Лусабер Вартазарян, прийти в такой одежде к ребенку в школу – не лучшая идея. При этом она отметила, что образ можно было бы здорово обыграть, тем более, сочетание пиджак плюс шорты сейчас находится на пике популярности.

"Наряд Ксении Бородиной называется "когда блогер побеждает маму". Ксения решила в пользу не "яжмать", а "яжблогер", чтобы было что разместить в Инстаграме", – отметила стилист.

Чтобы все смотрелось гармонично, вещи должны составлять единый ансамбль, при этом желательно, чтобы пиджак был чуть короче, а шорты, наоборот, длиннее. "Воротничок рубашки не нужно выправлять на манер 70-х, лучше вообще заменить на простую белую футболку", – отметил модный эксперт.

Если соблюсти эти простые правила, на длину шорт никто не обратит внимания. "А так получилось а-ля "кто в лес, кто по дрова". И только лоферы Prada выглядят уместно. Короче, идея хорошая, исполнение не очень", – подытожила Лусабер Вартазарян.

Автор: 8 сентября 2020, 02:01 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бородина пришла в школу без штанов

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Как Киев и Вашингтон провалили спецоперацию "вагнеровцев" в Белоруссии
Тихановская сделала заявление об исчезновении соратницы: Это нас не остановит
Показную преданность силовиков Лукашенко объяснили: Им отступать некуда
Журналист указал на угрожающие тенденции в Белоруссии: Власти раскручивают маховик репрессий

Шоу-бизнес

"Вся в маму!": дочь Подкаминской поразила красотой
Седокову с налившейся грудью заподозрили в беременности
Назван неожиданный враг принцессы Дианы
Бабкина с африканскими косичками стала похожа на Киркорова

Проишествия

В Минском университете задержали студентов после исполнения песни революционеров
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Не может поверить в его смерть: трогательное признание жены Владимира Андреева
Вдовец Ии Саввиной отказался говорить о сыне актрисы с синдромом Дауна
Шоу-бизнес

Последняя любовь: Ирина Печерникова перед смертью успела сделать пронзительное признание

Актриса ушла мгновенно
Шоу-бизнес

Седокову с налившейся грудью заподозрили в беременности

Певица предстала в сексуальном купальнике
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова засекли с лесбиянками в Белоруссии

Девушка приняла участие в акциях протеста
Шоу-бизнес

Циничную Собчак затравили до слез: Я сбежала из дома

Артистка с трудом пережила неприятности

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Боец Петр Ян в эфире "побил" Ивана Урганта
Стало известно о госпитализации Исинбаевой
Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Жулин показал младшую дочь после крещения

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+