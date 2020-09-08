Микрошорты Бородиной разнесли в пух и прах: Когда блогер побеждает маму

Ксения Бородина 1 сентября отвела в школу дочерей Марусю и Теону. На мероприятии в честь начала учебного года звезда появилась в сопровождении супруга Курбана Омарова.

Однако внимание привлекла не семья ведущей шоу "Дом-2", а ее наряд. Для выхода в свет артистка выбрала черный объемный пиджак, белую блузку, лоферы и... микрошорты. Нижняя часть образа оказалась настолько маленькой, что поклонники не сразу поняли, что же надето на знаменитости.

Шорты вызвали бурю эмоций у подписчиков Ксении Бородиной. Девушку обвинили в том, что она выбрала слишком откровенный наряд для похода в школу. Телезвезда отмалчиваться не стала и жестко ответила на критику. Она заявила, что все, кому не понравился ее образ, просто ничего не понимают в моде.

Издание "Дни.ру" решило уточнить у стилиста, что не так с нарядом Ксении Бородиной. По словам Лусабер Вартазарян, прийти в такой одежде к ребенку в школу – не лучшая идея. При этом она отметила, что образ можно было бы здорово обыграть, тем более, сочетание пиджак плюс шорты сейчас находится на пике популярности.

"Наряд Ксении Бородиной называется "когда блогер побеждает маму". Ксения решила в пользу не "яжмать", а "яжблогер", чтобы было что разместить в Инстаграме", – отметила стилист.

Чтобы все смотрелось гармонично, вещи должны составлять единый ансамбль, при этом желательно, чтобы пиджак был чуть короче, а шорты, наоборот, длиннее. "Воротничок рубашки не нужно выправлять на манер 70-х, лучше вообще заменить на простую белую футболку", – отметил модный эксперт.

Если соблюсти эти простые правила, на длину шорт никто не обратит внимания. "А так получилось а-ля "кто в лес, кто по дрова". И только лоферы Prada выглядят уместно. Короче, идея хорошая, исполнение не очень", – подытожила Лусабер Вартазарян.