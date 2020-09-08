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Тарханова поседела и стала

Тарханова поседела и стала "похожа на бомжа"

Глафира Тарханова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актрису постоянно обсуждают – то приписывают ей пятую беременность, то обвиняют в преждевременном старении. Тем временем многодетная мать продолжает следовать зову сердца и экспериментирует с образами.
прочитано 135 раз

Глафира Тарханова удивила подписчиков серией новых фото. Она предстала перед публикой в непривычном образе, кардинально сменив имидж.

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На этот раз актриса перевоплотилась в дерзкую бунтарку с платиновыми волосами. На фото она сидит на асфальте, фривольно расположив ноги, а ее "седые" волосы треплет ветер. Актриса назвала такой цвет волос "натуральной сединой", пишет 7days.

Подписчиков удивило преображение Тархановой. По мнению некоторых, она стала похожа на бомжа, и этот стиль совсем не ее.

"Образ – ужас! Похожа на бомжа"; "Это не ваше", – написали фанаты.

Оказалось, что актриса просто надела парик, и на самом деле у нее ее собственные шикарные волосы. Новый лук она примерила для очередной фотосессии. Однако многим все-таки понравилось то, как выглядит Тарханова. Подписчики признались, что любят подобные смелые эксперименты с внешностью.

В последнее время в Сети судачат о пятой беременности актрисы. Она часто носит свободную одежду, а однажды ее видели в платье, якобы подчеркивающем живот. "Мне кажется, Вы в положении", – написали ей в "Инстаграм". "Вам кажется", – осадила она.

8 сентября 2020, 00:03 Источник: 7days.ru ✓ Надежный источник

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