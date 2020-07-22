Глафира Тарханова резко ответила на слова о пятой беременности

Звезда отечественного экрана осадила любопытных пользователей Сети. Актрису Глафиру Тарханову заподозрили в пятой беременности.

Накануне звезда сериала "Громовы" прогуливалась по Санкт-Петербургу. Для экскурсии по Северной столице Глафира Тарханова выбрала платье морковного цвета с поясом на талии. Знаменитость завила волосы и сделала яркий макияж.

Фотографии с прогулки актриса опубликовала в личном микроблоге. Также артистка поделилась впечатлениями, которые ей подарил город. По словам Тархановой, Москва и Санкт-Петербург отличаются друг от друга. У мегаполисов разная энергетика.

Многие поклонники обратили внимание на фигуру звезды сериала "Громовы". Интернет-пользователей смутил наряд звезды, который, как им показалось, подчеркивал животик.

Подписчики принялись говорить о возможной пятой беременности Глафиры Тархановой. "Мне кажется, Вы в положении", – написала в комментариях к публикации пользовательница Сети. "Вам кажется", – резко ответила любопытной поклоннице знаменитость.

Напомним, что у Глафиры четыре сына – Корней, Ермолай, Гордей и Никифор. Артистка замужем за коллегой по цеху Алексеем Фадеевым. Ранее знаменитость призналась, что беременность для нее – всегда испытание. Тарханову мучил токсикоз.