Сейчас будет бомбочка: сын Никаса Сафронова прыгнул в бассейн с детьми

Лука отдохнул в Турции, ни в чем себе не отказывая. Он со всего размаху прыгнул в бассейн. Реакцию родителей можно только представить… Из-за такого экстремального отдыха 30-летний отпрыск знаменитого художника Никаса Сафронова сам пострадал. Себя он назвал большим "прыгуном-попрыгуном".
"К сожалению, прыжок оказался неудачным! Я приземлился в лягушатник", – приводит слова пианиста Sobesednik.ru.
По словам Луки, его руки и ноги "превратились в мясо". Он долго не мог остановить кровь после своего прыжка. Мужчина получил ушибы и ссадины. Однако и об этом он умудряется говорить с позитивом.
Лука Затравкин скандальная личность. Он постоянно попадает в нелепые ситуации. На него обрушивается волна гнева и негатива, и от этого популярность мужчины только растет.
Ранее "Дни.ру" публиковали новость о том, как Затравкин оконфузился во время секса. Лука признался, что из-за своего лишнего веса он даже не заметил, как во время полового акта его возлюбленная оказалась на полу.
Никас Сафронов неоднократно комментировал выходки своего отпрыска. По его словам, Лука "стебется" над своим весом. Недавно, например, заявил, что мечтает еще больше располнеть до веса половозрелого льва.
Популярные темы форума
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Патриархат или матриархат?
Накипело
Обо всем
Не обуздание желания
Кавказцы слишком ревнивые
Мама с@ка
Лиона, дубль-2
Прошлые дети нужны мужчинам