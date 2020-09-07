Сейчас будет бомбочка: сын Никаса Сафронова прыгнул в бассейн с детьми

Один из сыновей Никаса Сафронова Лука Затравкин оконфузился в Турции. Молодой человек очень жизнерадостный и во всем ищет позитив, в том числе и в своем весе (242 кг. – прим. ред.). При этом он не задумывается, что может навредить окружающим, и отрывается на море на полную катушку.



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