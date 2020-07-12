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240-килограммовый сын Сафронова решил худеть ради секса

240-килограммовый сын Сафронова решил худеть ради секса

Лука Затравкин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Лука Затравкин попал в неловкую ситуацию. Музыкант едва не сделал свою любовницу калекой.
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Сын известного художника Никаса Сафронова признался, что задумался о похудении. К этому Луку Затравкина подтолкнула неприятная ситуация, в которую он попал во время интимных утех с девушкой.

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Пианист отметил, что из-за лишнего веса не раз оказывался в неловких ситуация. Однако история с подругой больно ударила по его мужскому самолюбию.

Лука Затравкин рассказал, что все произошло в номере отеля, куда он привел девушку заняться сексом. В комнате оказалась не очень удобная кровать – две сдвинутые вместе "полуторки". В самый разгар любовных утех девушка начала уж слишком сильно стонать и кричать.

Сначала Лука Затравкин списал ее крики на свою мужскую мощь, но потом понял, что его партнерша просит о помощи. "В какой-то момент кровати разъехались, и моя девушка провалилась вниз. Но я этого из-за веса даже не заметил!" – посетовал сын Сафронова.

Теперь Лука Затравкин всерьез задумался о похудении. Кроме того, его вдохновил опят сбрасывания лишнего веса Максима Фадеева. Пианист признался, что пример продюсера его очень впечатлил.

Автор: 12 июля 2020, 17:00 Источник: "Собеседник.ru" ✓ Надежный источник

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