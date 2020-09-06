"Какой-то идиот": Винокур назвал виновного в эвакуации на "Юморине"

Владимир Винокур поделился информацией о том, что случилось на концерте в Сочи. Артист выразил недоумение.

Юморист решил сообщить СМИ информацию о том, что происходило на съемках фестиваля "Юморина". 5 сентября из концертного зала в Сочи эвакуировали людей, проверка здания заняла чуть более получаса. По словам Владимира Винокура, правоохранительным органам потребовалось 35-40 минут, чтобы исключить вероятность угрозы жизни и здоровью людей.

Эвакуация началась, когда с номером выступал Евгений Петросян. Комик не ожидал такого поворота событий, но поспешил покинуть сцену, когда его попросили. Сначала полиция вывела из зала зрителей фестиваля, а затем артистов, которые выступали. Люди адекватно отреагировали на инцидент и не начали паниковать. Зрители спокойно и позитивно отнеслись к эвакуации, а юмористы им в этом помогали. Артисты делились с поклонниками забавными историями и делали душевные снимки.

В период проверки здания специалисты не обнаружили подозрительных предметов и все закончилось благополучно. Зрителей и юмористов пригласили вернуться на свои места и выступление продолжилось. Завершить съемки фестиваля получилось успешно, все смеялись от души. Как сообщил Владимир Винокур, на его памяти есть много событий, когда "какой-то идиот позвонил и сообщил, что в здании бомба".

