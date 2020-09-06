"Ни чести, ни мужа": Олег Майами передумал жениться из-за промежности возлюбленной Айзы

Артист решил повременить с браком из-за порнографического снимка Айзы Анохиной. Опозоренной девушке грозит расставание с Олегом Майами.

Ошибка Айзы Анохиной в инстаграм-канале привела к серьезным последствиям. Напомним, что девушка случайно разместила в сторис пикантное фото своей промежности вместо того, чтобы отправить его своему бойфренду Олегу Майами. Несмотря на то, что снимок инстадива быстро удалила, он успел взбудоражить народ и распространиться в соцсетях.

Поклонники звездной пары решили выяснить, как повлиял кадр на отношения возлюбленных. Пользователям Сети удалось выяснить, что певец передумал брать в жены свою невесту, По версии фанатов, Олег Майами стыдится злополучного снимка, который успела оценить любопытная публика.

Айза Анохина продолжает подвергаться нападкам хейтеров в своем инстаграм-канале. Девушку оскорбляют в комментариях и посмеиваются над ней. Подписчики сравнили аккаунт девушки Олега Майами с помойкой, в которую его превратили критики. "Смотри вареник случайно не выложи", "Ай твою андатру залили в телеграмм", "Ахаха вот так вот, ни чести, ни мужа теперь, дело 3 секунд", – написали девушке недоброжелатели.

Официального заявления об отмене свадьбы от Олега Майами и Айзы Анохиной не поступало. Некоторые фанаты считают, что отношения звездная пара демонстрирует только ради хайпа. Поклонникам остается гадать о планах Олега Майами и надеяться, что вскоре он начнет семейную жизнь.