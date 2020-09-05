Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Суббота
5 сентября
Лента новостей
12:29
Блондинка из Comedy Woman заговорила о романе с Павлом Волей
12:28
Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о тяжелой утрате
12:27
"Чувствую себя девчонкой": Алсу пришлось переделывать себя ради сохранения брака
11:53
42-летняя звезда фильма "Антикиллер" перестала гнаться за идеальной внешностью
11:28
После кремации всплыли грязные факты о личной жизни Печерниковой
11:22
"Голова больше туловища": Успенская шокировала новой внешностью
10:58
Экс-супруг Гагариной эксплуатирует новую пассию
10:52
"Устроили бардак": народ обсуждает скандал с Джигурой на "Пусть говорят"
10:42
"Несколько уголовных дел": Лукашенко хотят предать международному суду
08:03
Новорожденный сын Бортич покорил россиян своим обаянием: Весь в маму
06:01
Стильный гастробар открылся на месте популярной шашлычной
04:02
В стиле ретро: Боярская удивила сменой имиджа
02:00
Известная актриса изменилась до неузнаваемости: Кто эта девочка?
00:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 сентября 2020 года
22:10
Россия ввела санкции против Украины
21:30
В семье овдовевшего Норкина грядет пополнение
21:29
Народ набросился на солистку группы Little Big: увела Ильича!
21:20
Россию призвали взять пример с США
20:44
В Минском университете задержали студентов после исполнения песни революционеров
20:38
Во время Гран-при Москвы умер велогонщик
20:33
Спустя месяц после взрыва в Бейруте под завалами нашли выжившего
20:16
Умер главный конструктор Ту-154
20:10
Объявлено о жертве взрыва в центре Тбилиси
20:04
В Татарстане мужчина изрезал бывшую жену
20:04
Пропотевшая Волочкова вызвала оторопь
19:56
Рынска готова платить 1000 долларов за прогулки с ее ребенком
19:54
Володин осудил преследование посетивших Москву депутатов Рады
19:53
В Приморье тайфун вынес на берег "корабль-призрак" (видео)
19:37
Назвавшую Виторгана "тормозом" Собчак спустили с небес на землю
19:33
Раскрыт постыдный секрет застуканных в полуголом виде артистов "Квартета И"
19:30
Вскрылись шокирующие подробности о возможной измене Клюева жене
19:03
Полуголая Нюша оправдалась за новую песню с сомнительным названием: Это послание
18:47
Схватил за горло: Саша Савельева с мужем показали на видео настоящую любовь
18:38
Жуков высказался по поводу плагиата хита "Руки вверх" Элджеем: Будем разбираться
18:23
Защищающего Ефремова Джигурду выгнали со съемок "Пусть говорят"
18:16
Известную актрису передали в руки врачей после похорон Клюева
18:15
Снижать сумму алиментов нет необходимости: Барановская узнала в налоговой о доходах Аршавина
18:08
Свадебное платье Азизы украсят 60 кг камней
17:50
Назначение Тертеля на пост главы КГБ Белоруссии связали с делом Бабарико
17:31
"Абсолютно папина дочь": Баста привез наследницу в гости к Шепелеву
17:26
Печерникову кремировали после недолгой церемонии прощания
17:06
Звезду "Вечного зова" вели под руки на прощание с Печерниковой
16:58
Пошла по стопам Бузовой: Айза показала промежность на всю страну
16:47
"Убила бы всех": близкие Печерниковой выдворили прессу с траурной церемонии
16:46
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева рассекретила возлюбленного
16:34
Мужа Ивлеевой затравили в Сети за плагиат хита группы "Руки вверх"
16:21
Журнал The Lancet обнародовал результаты испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V"
16:15
Эксперт: Протесты в Белоруссии расшатывают нервы элиты
16:10
"Люблю": Пугачеву сняли в объятиях известного певца на фоне слухов о разводе с Галкиным
16:08
Квартира в центре Москвы: подруга Печерниковой раскрыла завещание актрисы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко опроверг данные о сложной обстановке в Белоруссии: Просто смешно
Политолог: Белорусы разочаровались в Путине из-за поддержки Лукашенко
Противники оценили состояние Лукашенко: Силы заканчиваются
Тихановская высказалась о сроках окончания протестов в Белоруссии
В Минском университете задержали студентов после исполнения песни революционеров
"Устроили бардак": народ обсуждает скандал с Джигурой на "Пусть говорят"
Шоу-бизнес
Блондинка из Comedy Woman заговорила о романе с Павлом Волей

Блондинка из Comedy Woman заговорила о романе с Павлом Волей

Павел Воля. Фото: Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com
Надежда Сысоева прокомментировала слухи об отношениях с Павлом Волей. Многие считали, что после расставания с Марикой Кравцовой шоумен заинтересовался длинноногой красоткой.
прочитано 85 раз

Участница Comedy Woman старалась не комментировать слухи об отношениях. Только сейчас Надежда Сысоева высказалась том, что было между ней и Павлом Волей.

ПО ТЕМЕ

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева рассекретила возлюбленного

 Павел Алексеевич Воля

Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

Примечательно, что изначально артисты не опровергали слух об отношениях, тем самым порождая новые домыслы. Появилась версия, что блондинка попросту пиарится на скандальной теме. Недавно Надежда Сысоева призналась, что в этом действительно была доля правды.

По словам блондинки, на самом деле между Павлом Волей и ею никогда не было любовной связи. По ее словам, в шоумена они дружат еще со времен КВНа. "Мы не встречались. Он всегда был моим другом", – заверила девушка.


При этом она добавила, что знакома с женой товарища и коллеги – Ляйсан Утяшевой. Она очень рада тому, что ей удалось найти общий язык с гимнасткой. Их пару Сысоева назвала прекрасной и доброй.

Напомним, Павел Воля стал встречаться с Ляйсан Утяшевой вскоре после якобы расставания с Надеждой Сысоевой в 2011 году. Влюбленные воспитывают уже двоих детей, считаясь самой образцовой семьей в российском шоу-бизнесе.

Автор: 5 сентября 2020, 12:29 Источник: Ютуб-шоу "Петя любит выпить" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Назначение Тертеля на пост главы КГБ Белоруссии связали с делом Бабарико
Эксперт: Протесты в Белоруссии расшатывают нервы элиты
Эксперт заявил об отказе ЕС ввести санкции против Лукашенко: Позволит выйти сухим из воды
Прогноз эксперта: переворот в Белоруссии приведет к третьей мировой войне

Шоу-бизнес

В семье овдовевшего Норкина грядет пополнение
Народ набросился на солистку группы Little Big: увела Ильича!
Пропотевшая Волочкова вызвала оторопь
Рынска готова платить 1000 долларов за прогулки с ее ребенком

Проишествия

В Минском университете задержали студентов после исполнения песни революционеров
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Не может поверить в его смерть: трогательное признание жены Владимира Андреева
Вдовец Ии Саввиной отказался говорить о сыне актрисы с синдромом Дауна
Шоу-бизнес

"Чувствую себя девчонкой": Алсу пришлось переделывать себя ради сохранения брака

В замужестве певица многому научилась
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о тяжелой утрате

Артист почтил память бывшего коллеги
Шоу-бизнес

Снижать сумму алиментов нет необходимости: Барановская узнала в налоговой о доходах Аршавина

Спортсмен пытается уменьшить выплаты на детей
Шоу-бизнес

Свадебное платье Азизы украсят 60 кг камней

Артистка не стала экономить на торжестве

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о госпитализации Исинбаевой
Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Жулин показал младшую дочь после крещения
Загитова с треском провалилась

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+