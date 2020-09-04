Ефремову заткнули рот в зале суда: Нарушил – отвечай!

На последнем заседании Пресненского суда Москвы
актер Михаил Ефремов второй раз признал свою вину в трагедии. Первый раз он уже
делал это, однако позже забрал слова обратно. На этот раз слово было последним.
Гособвинение вынесло вердикт – 11 лет лишения свободы. 8 сентября прокурор
вынесет приговор.
Ефремов назвал это смертным приговором, потому что, как он сам считает, живым из тюрьмы вряд ли уже выйдет.
Певец Юрий Лоза возмутился оправданиями артиста. Он считает, что его слова выглядят нелепо в сложившейся ситуации, пишет НСН.
"Нарушил – отвечай! О чем вообще там можно говорить?.. Сиди, молчи, жди приговора", – высказался певец.
Также Лоза сомневается, что свидетели ДТП настоящие. По его словам, все они – "дружбаны" актера.
Тем, кто защищает актера, Лоза посоветовал поменять взгляд на произошедшее. На месте погибшего Сергея Захарова он посоветовал представить своих детей, и тогда все вопросы отпадут сами собой. Юрий Лоза подчеркнул, что он никогда в жизни не садился за руль нетрезвым.
Ранее "Дни.ру" публиковали последние слова Михаила Ефремова в суде.
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