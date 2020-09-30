"Совсем зажрались на Первом": Ургант публично поглумился над Фадеевым

Шоу "Вечерний Ургант" идет в ногу со временем и старается не пропускать каждый тренд, всплывающий на просторах Интернета. Главный ведущий телепрограммы и команда продюсеров на себе испытали новые программы, изменяющие внешность.
Благодаря современным технологиям Ивану Урганту удалось перевоплотиться в Максима Фадеева. Правда, внешность музыканта вызвала многочисленные споры в социальных сетях вечерней программы.
Дело в том, что на фотографии телеведущего были наложены старые снимки Фадеева, на которых он весил более 100 килограммов.
Поклонники певца остались недовольны, увидев подобную шутку в официальном аккаунте шоу "Вечерний Ургант". Нашлись и те, кто обвинил Ивана в отсутствии человеческого отношения и банального уважения к коллегам по цеху.
"Совсем там зажрались на Первом канале! Вы таким образом артистов высмеивать пытаетесь?", – недоумевают ярые фанаты Фадеева.
Сам же Иван Ургант не стал реагировать на подобные заявления и только добавил, что их команда продолжает всемирные перевоплощения и экспериментирует с новыми приложениями.
Напомним, всего несколько месяцев назад Максим Фадеев обратился к своим подписчикам и рассказал, как ему удалось похудеть на 100 килограммов. По словам артиста, теперь он чувствует себя намного лучше и готов к новому творческому пути.
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