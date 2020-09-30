"Совсем зажрались на Первом": Ургант публично поглумился над Фадеевым

Иван Ургант уже не в первый раз пытается подшутить над главными звездами российского шоу-бизнеса. По мнению артиста, люди должны признавать свои недостатки и адекватно относиться к критике в свой адрес. Накануне героем очередной юмористической зарисовки стал Максим Фадеев и его лишние 100 килограммов.

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