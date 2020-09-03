Певцов убивается по погибшему сыну: Покой, Господи, душу

Дмитрий Певцов в личном блоге опубликовал трогательное видео с фотографиями старшего сын. Даниила не стало 8 лет назад, актер до сих пор переживает эту личную трагедию.

На своей странице в "Инстаграм" артист выложил подборку фотографий с ребенком под сентиментальную песню в своем исполнении. "Покой, Господи, душу раба Твоего, Даниила", – написал Дмитрий Певцов.

Поклонники выразили соболезнования звезде. "Как страшно терять детей. Царствие небесное (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дмитрий, как это больно терять родных и вспоминать и знать, что больше никогда... Жизнь не будет прежней. Сил вам и любви в сердце всегда", "Сочувствую Вам! Жаль когда молодые уходят так рано....он всегда рядом с вами!" – написали в комментариях.

Мальчика артисту подарила актриса Лариса Блажко. Ребята вместе учились в ГИТИСе, и это был классический студенческий роман. Однако когда подруга забеременела, актер не хотел признавать ребенка. Позднее Дмитрий Певцов восстановил общение с Даниилом и очень его полюбил.

Правда, отношения с Ларисой не закончились браком. На съемках картины "Прогулка по эшафоту" актер познакомился с Ольгой Дроздовой. Пара вместе уже больше 25 лет и воспитывает сына Елисея.

Стоит отметить, что старший наследник собирался пойти по стопам отца и связать свою жизнь с кино. Он даже снялся вместе с родителем в сериале "Ящик пандоры". Молодой человек погиб 3 сентября 2012 года – выпал с балкона после вечеринки с друзьями.