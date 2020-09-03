Подражающий Лазареву Топалов ослушался Тодоренко

На днях Сергей Лазарев хвалился, что после карантина ему удалось похудеть на 12 килограммов. Фото с оголенным торсом певец опубликовал в "Инстаграм" и собрал огромное количество комплиментов.
Теперь подобный снимок появился в инстаграм-аккаунте его друга Влада Топалова. Супруг Регины Тодоренко тоже решил похвастаться похудевшим телом. Он оголил торс и запечатлел себя через зеркало в туалетной комнате. "Ну хоть схуднул на "Ледниковом периоде", – подписал певец фотографию.
В комментариях отметилась его жена. Тодоренко написала, что запретила публиковать этот снимок и оставила возмущенные смайлики. Правда, через некоторое время телеведущая удалила свое замечание.
Пользователи Сети, напротив, пришли в восторг от публикации Топалова. Они оценили физическую форму певца. "Не отстаете от Сергея (Лазарева – Прим.ред.)", "У вас все в гармонии: душа, тело, разум!", "Молодец, Влад. Удачи на проекте", – написали поклонники.
Напомним, новый сезон "Ледникового периода" стартует уже в сентябре. Регина Тодоренко будет выступать в паре с Романом Костомаровым, а Влад Топалов – с Еленой Ильиных.
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