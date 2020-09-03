"Я календарь переверну, и снова 3 сентября": подборка приколов

Стоит отметить, что сам артист даже не предполагал, что именно эта песня станет народной. В одном из интервью бард заявил, что впервые исполнил лирическую композицию в 1993-м, а через год трек прозвучал по телевизору в программе "Песня года". По словам Михаила Шуфутинского, после этого он не исполнял песню почти 10 лет – никому не было до нее дела. "Была незрелой для зрителя. Ну медляк и медляк", – отметил музыкант.
В эру постиронии трек про "3 сентября" превратился в один из лучших приколов, который не надоедает вот уже несколько сезонов. Как только лето подходит к концу, пользователи Сети с нетерпением ждут, когда же можно будет перевернуть календарь и пошутить про "костры рябин". Издание "Дни.ру" сделало подборку мемов с Михаилом Шуфутинским.
Уже завтра, ОНО придёт и к вам��#3сентября pic.twitter.com/sRTqGvaaQX— Виктория Игоревна (@ViktoriaTbilisi) September 2, 2020
#3сентября #Шуфутинский Сентябрь горит, убийца плачет? pic.twitter.com/UJbP2NSW67— Igor Luferenko (@Igor_Luferenko) September 2, 2020
На старт... внимание... МАРШ!!!#3сентября pic.twitter.com/Bmo8EUJgFG— Poly'Mist (@MistPoly) September 2, 2020
С ужасом жду 3 сентября, когда Шафутинский будет везде в ленте �� pic.twitter.com/8HD6tWHK3l— Тримид Темнейший (@trimid69) September 1, 2020
я и шутки про #3сентября сегодня pic.twitter.com/lrqrx69xCo— гиперионский прикол (@shota_fro) September 2, 2020
С праздником #3сентября pic.twitter.com/MeBRlYW2ul— Пьяный Твиттер (@drunktwi) September 2, 2020
#3сентября о дааа, детка! Я ждала тебя pic.twitter.com/zOnig0Blyp— Мам,пока, я ухожу в 2D (@2D73724033) September 3, 2020
да... #3сентября pic.twitter.com/Ioo4DfP2bT— Гоша (@timliry) September 2, 2020
С днем мемов про #3сентября pic.twitter.com/yj1jcpqKiu— Stay Alive (@___BRZ) September 2, 2020
#3сентября. Поехали!�� pic.twitter.com/1HRMSPhBaG— Василије (@Gladich96) September 2, 2020
Понеслась #3сентября pic.twitter.com/JHQdB0qR23— Ухо Ван Гога �� (@RussellAliev) September 2, 2020
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