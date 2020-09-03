"Я календарь переверну, и снова 3 сентября": подборка приколов

В современной поп-культуре песня Михаила Шуфутинского "3 сентября" стала мемом. Пользователи Сети ждут осени, чтобы поупражняться в остроумии.

Стоит отметить, что сам артист даже не предполагал, что именно эта песня станет народной. В одном из интервью бард заявил, что впервые исполнил лирическую композицию в 1993-м, а через год трек прозвучал по телевизору в программе "Песня года". По словам Михаила Шуфутинского, после этого он не исполнял песню почти 10 лет – никому не было до нее дела. "Была незрелой для зрителя. Ну медляк и медляк", – отметил музыкант.

В эру постиронии трек про "3 сентября" превратился в один из лучших приколов, который не надоедает вот уже несколько сезонов. Как только лето подходит к концу, пользователи Сети с нетерпением ждут, когда же можно будет перевернуть календарь и пошутить про "костры рябин". Издание "Дни.ру" сделало подборку мемов с Михаилом Шуфутинским.

С ужасом жду 3 сентября, когда Шафутинский будет везде в ленте �� pic.twitter.com/8HD6tWHK3l — Тримид Темнейший (@trimid69) September 1, 2020