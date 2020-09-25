Показали страсть: Прилучный загнул Карпович у всех на глазах

Общественность бурно обсуждает отношения Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Актеры предпочитают не афишировать роман, но на сей раз им пришлось показать чувства.

После долгого расставания Павле Прилучный и Мирослава Карпович встретились снова. Речь идет о спектакле "Косметика врага" – психологической драме о тяжелой судьбе нескольких человек. Так, Прилучный играет городского сумасшедшего, у которого есть страшная тайна. У Карпович образ не такой яркий, но от этого не менее интересный.

По сюжету, у Мирославы и Павла много общих сцен, но ключевой является их танец в самом конце под печальную песню. Сделав несколько движений, герой Павла наклоняет героиню Мирославы так низко к земле, что та буквально закручивается колесом. Затем они выпрямляются и идут к зрителям, после чего кланяются.

Судя по аплодисментам, показавшие страсть герои понравились зрителям. Правда, почему-то Павлу Прилучному досталось куда больше букетов, чем Мирославе Карпович. Говорят, чувства у артистов вспыхнули, когда они работали именно над этим спектаклем. Причем влюбленных не остановило даже то, что на тот момент Павел Прилучный был женат на актрисе Агате Муцениеце.

Павел и Агата оформили развод летом. В апреле актриса обнародовала видео, в котором пожаловалась на неадекватное поведение мужа. Несмотря на то, что они еще в феврале объявили о расставании, режим самоизоляции Муцениеце и Прилучный проводили вместе, все же у пары двое детей. По всей видимости, карантин давался им тяжело, что привело к оглушительному скандалу.

Вскоре после развода стало известно, что у Павла Прилучного роман с Мирославой Карпович. Пару заметили на отдыхе в Крыму, куда, вообще-то, тот отправился с детьми от Агаты Муцениеце. Звезда сериала "Папины дочки" присоединилась к актеру уже на юге. Впоследствии Агата утверждала, что отпуская детей с отцом, не знала, что с ними будет и его любовница.