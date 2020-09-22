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Шоу-бизнес

"Попросила кредитные каникулы": влезшая в ипотеку Бирюкова осталась без копейки

Елена Бирюкова. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
"Кто, не знаю, распускает слухи зря, что живу я без печалей и забот", – пела Алла Пугачева. Действительно, многие полагают, что артисты много зарабатывают и катаются как сыр в масле. Елена Бирюкова, знакомая по сериалу "Саша + Маша", уверяет, что знает и про ипотеку, и про долги, и про безденежье. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ней на фестиваля театра и кино "Амурская осень", где актриса играла в спектакле Ирины Лычагиной "Яблоко раздора".
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Сегодня в репертуаре Елены Бирюковой 30 антрепризных спектаклей, которые еще недавно без конца катали по стране. Актриса была уверена, что стабильный доход у нее будет всегда. Но она, как и никто, впрочем, не могла даже представить, что грянет пандемия коронавируса и все развлекательные мероприятия на много месяцев прекратятся – 12 запланированных спектаклей отменилось!

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"Незадолго до карантина я съездила на отдых в Таиланд, – призналась 49-летняя актриса. Когда вернулась, оставшиеся деньги отнесла в банк – частично погасила ипотеку, которая на мне висит. А потом оказалось, что все спектакли с моим участием отменены и работы больше нет. Пришлось идти в банк и брать кредитные каникулы, поскольку платить за кредит оказалось нечем".

Бирюкова признается, что выжить ей в эти сметные было непросто. "Ела макароны, закупалась, как и все гречкой, – вспоминает она. – Слава богу, есть муж, который поддерживал".

Напомним, супруг актрисы – бизнесмен Илья Хорошилов. Они с ним вместе с 2009 года, а поженились 27 августа 2019 года. В 2012 году у пара родилась дочь Аглая.

Автор: 22 сентября 2020, 11:32
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Бывший муж Климовой вышел в свет с новой женой-актрисой и маленькой дочкой

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