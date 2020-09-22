"Попросила кредитные каникулы": влезшая в ипотеку Бирюкова осталась без копейки

"Кто, не знаю, распускает слухи зря, что живу я без печалей и забот", – пела Алла Пугачева. Действительно, многие полагают, что артисты много зарабатывают и катаются как сыр в масле. Елена Бирюкова, знакомая по сериалу "Саша + Маша", уверяет, что знает и про ипотеку, и про долги, и про безденежье. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ней на фестиваля театра и кино "Амурская осень", где актриса играла в спектакле Ирины Лычагиной "Яблоко раздора".

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