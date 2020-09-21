Скандал на Первом канале: звезду "Вечернего Урганта" вышвырнули из шоу

Новостью кинокритик поделился в своем аккаунте в "Фейсбук". Долин покинул передачу после восьми лет сотрудничества.
Кинокритик был бессменным экспертом рубрики "Пойдем в кино, Оксана!". В эфире Первого канала журналист рассказывал о главных новинках и классических шедеврах кинематографа.
Причины своего увольнения он не назвал. Долин заявил, что уходит не по своей инициативе и не по решению создателей "Вечернего Урганта". Он отметил, что не намерен прощаться с Иваном Ургантом и надеется на их дальнейшее сотрудничество в других проектах.
Также Антон Долин вспомнил о том, как проходил кастинг в шоу Первого канала. Он признался, что поначалу предвзято отнесся к предложению о работе на телевидении. Долин согласился сотрудничать с Первым каналом, потому что проспорил своим коллегам с радиостанции "Маяк".
Кинокритик выразил благодарность шоу за долгие годы сотрудничества. Он отметил, что именно участие в шоу сделало его самым популярным кинокритиком в стране. Долин вспомнил, что нередко становился объектом насмешек для своих коллег, потому что они считали его тщеславным и меркантильным. Стоит только гадать, станет ли известно о причинах скандального увольнения кинокритика с Первого канала.
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