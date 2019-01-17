69-летний ведущий "Русского лото" рассказал о романе со студенткой

Телеведущий признался, что состоял в романтических отношениях со студенткой Анной Марковой. Как утверждает Михаил Борисов, их роман длился на протяжении десяти лет.

Актер был женат два раза. Брак с первой супругой распался через несколько лет после рождения дочери. Вторая жена умерла во время родов. Михаил Борисов смог оправиться от случившегося, когда в его жизни появилась студентка Анна Маркова. Он увидел ее впервые во время вступительных экзаменов, но отношения начались через несколько лет.

"Я не смог бы полюбить неталантливого человека. Аню заметил еще при поступлении. Это был курс Евгения Симонова, я преподавал у них. Так бывает, что студентки влюбляются в своих учителей, это нормально. И у нас так вышло. Аня подарила мне много мгновений счастья, но мы давно не вместе. Да, я с ней работал на "Русском лото", но лишь потому, что она даровита. Просто как жену я бы не стал ее продвигать", – передает слова артиста StarHit.

Они разошлись спустя десять лет. Однако ведущий признался, что не чувствует себя одиноким. Михаил Борисов принимает участие в съемках новых выпусков "Русского лото", работает в театре и учит молодых актеров. Кроме того, он часто проводит время с детьми и внуками.

Артист не отрицает, что в будущем может вновь вступить в брак. "Я не отметаю никаких возможностей по поводу женитьбы. Если пошлет мне Господь такую радость, почему бы нет?" – сказал он.