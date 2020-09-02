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"Лиду просто используют": Сафронов о превратившемся в фарс браке Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: instagram.com/group_nana_
Бари Алибасов, выйдя недавно из психиатрической больницы, заявил, что собирается разводиться со своей супругой – актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Впрочем, вскоре продюсер передумал. Теперь он уверяет, что давать развод жене не намерен. В то время как сама Федосеева-Шукшина готова к официальному расторжению отношений – считает, что этот союз с Бари не принес ей ничего хорошего. Самый известный художник страны Никас Сафронов в этом решении актрису поддержал.​
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"Ее отношения с Алибасовым, как мне кажется, вряд ли были настоящим браком, – полагает Никас, который много лет знаком с Федосеевой-Шукшиной. – Да, Лида – очень наивный творческий человек. Она привыкла к чистоте отношений. А вот для Алибасова это скорее фарс, шутка. Возникает ощущение, что Лиду просто используют".

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Говорят, Лидия Николаевна так сильно переживает из-за сложившейся ситуации, что потеряла аппетит. " То, что Лида голодает, это, конечно, плохо, – продолжает художник. – Я видел ее недавние фотографии – она сильно похудела. Вероятно, нервничает сильно. Она – женщина, которая привыкла доверять людям. И разочаровываться в них в этом возрасте очень трудно. А порой и чревато для здоровья. Ей, возможно, нужно разводиться с Бари. Причем, чем раньше, тем лучше. Таких актрис, как Федосеева-Шукшина, у нас очень мало осталось. И их нужно беречь. Они не понимают реалий сегодняшнего дня, когда пиар стоит выше всего – потому что им пиар не нужен. Лиде нужен близкий человек рядом – преданный друг, который будет оказывать ей поддержку, а не использовать ее имя и связи в собственных интересах".​

Сафронов считает: Федосеевой-Шукшиной о новом замужестве, наверное, больше думать не стоит думать – намного спокойнее ее жизнь станет в компании родных и близких людей. "В ее возрасте свадьбы ни к чему, – вздыхает художник. – Лиде нужно восстановить отношения с теми, с кем она общалась раньше, кто ценит ее как великую актрису и не проявляет по отношению к ней корысти. Я, например, с удовольствием буду навещать ее. Когда закончатся все передряги из-за ее брака с Бари, то она наверняка заживет счастливо, в гармонии с самой собой".​

Автор: 2 сентября 2020, 09:15
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Алибасов похвастался отличной эрекцией при виде сочных устриц Волочковой

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Лариса Шумицкая(Волошина)
Ответить
В нашем возрасте замуж? Это самоубийство ! Да еще за такого урода.Я бы побрезговала сидеть рядом.Квартиру подарить-это совсем из ума выжить!
1

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