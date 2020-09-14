"Лучше бы на Гарике так скакала": Асмус стала брюнеткой и показала тройное сальто

Актриса удивила поклонников преображением. В своей соцсети она показала сложный трюк во время съемок очередного выпуска программы "Золото Геленджика". 32-летняя Кристина Асмус продемонстрировала отличную физическую форму, выполнив тройное сальто. Такой перфоманс нимало удивил фанатов, однако самой программой они остались недовольны.
Зрителям пресытились однообразные развлекательные шоу, поэтому они постоянно требуют чего-то нового. В Сети пользователи написали, что передача получилась скучная, а сценарий написан не лучшим образом.
"Лучше бы на Гарике так скакала"; "Ну мать дает"; "Не могли придумать получше? Лучше бы у мужа своего бывшего попросили сценарий написать", – пишут искушенные зрители.
Многие отметили грацию и пластичность Кристины. Так как она занималась спортом, то находится в отличной форме, и это заметно зрителю. Некоторые даже подобрали для актрисы подходящие роли.
"Браво!"; "Мастер спорта, все дела"; "Можно свободно приступать роли, например "девушка Бонда" или "женщина-кошка", – написали фанаты.
Накануне, 13 сентября, на телеканале ТНТ началось развлекательное реалити-шоу "Золото Геленджика". В проекте задействованы 85 конкурсантов из разных уголков России. участника предлагается пройти разные испытания и побороться за главный приз – килограммовый слиток чистого золота.
Добавим, что съемки в "Золоте Геленджика" привели Кристину Асмус к подрыву здоровья. Ранее она рассказывала, что заболела во время работы над программой – она трудилась по 20 часов в сутки.
К тому же, из-за съемок в передаче она пропустила важнейшее событие в жизни своей дочери Анастасии. Девочка пошла в первый класс. На линейку Настю отвел ее отец – Гарик Харламов.
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