Погребняк устроила эротическую фотосессию с мужем в отеле: Слишком горячие!

Как отметила девушка, муж просто терпеть не может сниматься и почти каждое утро просит ее выкинуть телефон. По мнению футболиста, жена зависима от соцсетей и часто надоедает тем, что снимает каждый свой шаг в "Сторис" инстаграм-аккаунта.
Мария Погребняк, наоборот, обожает фотосессии и готова на многое ради красивых кадров. Например, она долго уговаривала футболиста на совместную съемку, и в итоге он поддался, согласившись позировать с женой.
Пара решила устроить фотосет в номере отеля. По словам Марии Погребняк, это их первая совместная работа перед камерой наедине друг с другом. Формат выбрали соответствующий – love story с элементами эротики.
На кадрах, которые опубликовала блогер в своем аккаунте, супруги страстно обнимаются и целуются, постепенно раздеваясь. На некоторых снимках Мария и Павел Погребняк резвятся в кровати, прикрывшись лишь пиджаком.
Как отметила девушка, ей очень жалко, что они не сделали подобные кадры лет десять назад. По словам блогера, некоторые фото останутся только для личного просмотра или для внуков. Жена футболиста мечтает, чтобы потомки увидели, какими горячими были бабушка с дедушкой.
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