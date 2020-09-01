"Излишняя худоба": Лазарев напугал резким снижением веса

Российский певец Сергей Лазарев удивил и одновременно напугал поклонников новым фото. Оказывается, за время самоизоляции он похудел на 12 килограммов. Теперь ему нужно наращивать мышцы.
Свою новую фигуру артист показал в "Инстаграм". На фото он предстал в отражении зеркала с телефоном в руках.
Фанаты принялись рассуждать, к добру ли это. Ведь известно, что в таком возрасте (37 – прим. ред.) резкое снижение веса не всегда безобидно!
"Результат удивляет, но, Сереж, это излишняя худоба. Чууууток бы вернуть утраченных кг... Мало ли"; "Сергей Вячеславович, режете без ножа…"; "Обалдеть", – написали фанаты.
Многие похвалили самоотдачу и целеустремленность звезды.
Ранее "Дни.ру" писали, что наследница Лазарева как две капли воды похожа на дочь Кудрявцевой. К такому выводу пришли поклонники после публикации очередного фото звездных семей.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь