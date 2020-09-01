Молодящуюся Ротару разнесли в пух и прах

Стилист Джордж Ровалс разочаровался, когда увидел недавний снимок Софии Ротару. По его мнению, артистка выглядит ужасно. Нелепое платье и некрасивая прическа являются этому виной.
С его словами согласился еще один профессионал – Лусабер Вартазарян. Он заметил, что платья Ротару не меняются на протяжении десятилетий. Впрочем, это может делаться умышленно, предположил стилист, ведь лицо артистки, по большом счету, тоже не преображается.
Вартазарян назвал стиль Софии Михайловны одой консерватизму. Однако мир не стоит на месте, поэтому от критики не уберечься, заметил эксперт.
"Крой платья подобран неудачно, призван скрыть лишнее, а в итоге добавляет объем. Фотография в кругу семьи напоминает выставку в музее костюма от семидесятых до современности", – резюмировал стилист.
В июле стало известно, что роскошный отель Ротару в Крыму разорился. Причиной этого является не только пандемия, но и качество предоставления услуг. Люди не хотели платить 45 тысяч рублей за ночь, ведь люксовый отель был не лучше трехзвездочной гостиницы.
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