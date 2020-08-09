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"Уже не молода": актриса Волкова высказалась о возрасте

Екатерина Волкова. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com/
46-летняя звезда сериала "Next 2" Екатерина Волкова поделилась с подписчиками размышлениями о молодости и красоте. Екатерина считает, что из-за количества прожитых лет переживать глупо.
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Волкова разместила в "Инстаграм" текст философского размышления о том, что возраст женщины не определяет её красоту. Актриса процитировала слова иконы стиля Коко Шанель: " В 20 лет ваше лицо дает вам природа, в 30 – его лепит жизнь, но в 50 вы должны заслужить его сами… Ничто так не старит, как стремление молодиться. После 50 никто уже не молод. Но я знаю 50-летних, которые более привлекательны, чем три четверти плохо ухоженных молодых женщин".

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 Екатерина Юрьевна Волкова

Екатерина Юрьевна Волкова актриса

Екатерина подчеркнула, что уже не молода, и на ее пути было много важных событий и эмоциональных состояний, но все это принесло ей жизненный опыт. "Возраста не существует, есть только твоё личное мироощущение и восприятие твоего существования.", – выразилась артистка.

Старение актриса сравнила с циклом жизни растения и сменой светового дня. Она отметила, что в каждом возрасте есть свои прелести. "Рассвет, день, закат, ночь. Трудно определить что тебе нравится больше – во всем есть радость жизни и ее Красота.", – изложила Волкова.

Екатерина сопроводила умозаключения своей фотографией. На фото звезда эффектно стоит в длинном красном платье и держит в руке клатч.

"Невероятно красивая!", "Шикарная женщина", " Катя, вы прекрасны и ослепительны! Обожаю вас!", – написали фолловеры артистки.

9 августа 2020, 12:36 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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