Бузова порадовала Манукяна роскошными подарками за несколько миллионов рублей

Звезда шоу "Дом-2" и скандальный блогер явно нашли друг друга. Пара вовсе не поскупилась и отметила первый год отношений в одном из самых дорогих отелей курортного города России.
Чуть позже стало известно, что молодые люди решили не экономить и подготовили друг для друга эффектные подарки. По словам СМИ, Ольга Бузова преподнесла своему возлюбленному часы Rolex за пять миллионов рублей и золотой браслет с бриллиантами.
Давид Манукян решил не отступать от своей звездной спутницы: блогер вручил Бузовой три коробочки из ювелирного бутика. В одной из них лежал бриллиантовый браслет за 3,5 миллиона рублей. В других были спрятаны дорогостоящие серьги и подвеска.
Ольга Бузова не смогла сдержать эмоций и заявила, что у ее мужчины "самый лучший в мире вкус". Несмотря на то, что телеведущая осталась довольна, многочисленная аудитория нашла повод для возмущений.
Поклонники певицы расстроились, что среди всех подарков не оказалось самого заветного – помолвочного кольца. Видимо, блогер совсем не спешит делать предложение возлюбленной и планирует разобраться в своих чувствах.
Напомним, несколько месяцев назад ходили слухи, что союз Бузовой и Манукяна фиктивный, а между ними просто заключен контракт о взаимном пиаре. Остается только гадать, как долго продлятся отношения звезд и решатся ли они на регистрацию брака.
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