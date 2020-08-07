Кети Топурия показала округлившийся животик

Слухи о том, что Кети Топурия готовится стать мамой во второй раз, появились несколько месяцев назад. Артистка никак не комментирует ситуацию, однако продолжает прятать фигуру за просторными вещами.

Наконец, в личном блоге артистки появилась фотография, на которой отчетливо виден округлившийся животик. На снимке с пляжа звезда лежит вполоборота к камере. Из одежды на Кети Топурии лишь купальник, который не может скрыть изменений фигуры. Артистка выставила вперед руку в надежде, что подписчики не заметят живот.

Однако поклонники тут же все увидели. Комментаторы сразу же поздравили звезду с беременностью и отметили, что скрывать уже нет смысла. "Животик😍 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хороший ракурс фото для беременной😉", "Скоро киндер сюрпрайз будет похоже", "Пузатик 😍", "Беременна😇" – заявили поклонники.

По слухам, Кети Топурия намерена скрывать интересное положение до свадьбы с возлюбленным. На данный момент девушка встречается с Львом Деньговым, и пара в скором времени планирует пожениться. На безымянном пальце певицы уже заметили кольцо с внушительным бриллиантом. Также очевидцы видели, как недавно артистка выходила из торгового комплекса со свадебными бутиками.

Напомним, в Сети разгорелся скандал с участием Кети Топурии. Девушка уже несколько лет занимается созданием одежды и весной представила новую коллекцию. Среди авторских вещей были замечены сарафаны, похожие на платья с популярного китайского сайта, но в 40 раз дороже.