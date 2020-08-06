Зарубина о тяжелом состоянии дочери Малинина

Ольга Зарубина жаловалась, что после встречи с отцом, певцом Александром Малининым, состояние Киры ухудшилось. Дочь впала в затяжную депрессию, и Ольга решилась на рискованный шаг, чтобы ее спасти.

Девять лет назад состоялась знаменательная встреча Александра Малинина с дочерью Кирой. Она появилась на свет, когда певец состоял в браке с коллегой Ольгой Зарубиной. Артисты расстались, и Киру воспитывал новый муж Ольги. С настоящим отцом девочка не виделась 25 лет.

Душевного знакомства с Малининым не получилось. Много разных данных муссировалось в Сети: и якобы негативное влияние на Александра его жены Эммы, пытавшейся помешать его общению с Кирой, и обвинения в том, что Кира заинтересована в деньгах отца, а не в налаживании контакта, и попытки Ольги настроить дочь против певца... Сейчас уже сложно отличить правду от лжи.

Очевидно одно: с тех пор состояние Киры оставляло желать лучшего. Из милой улыбчивой толстушки она превратилась в худую женщину, отдающую предпочтение разноцветным парикам. Поклонники всерьез обеспокоены душевным здоровьем Киры, а ее мать бьет тревогу.

Певица обратилась к экстрасенсу. Связавшись с медиумом, Ольга отправила ей фотографии Киры, и тот выдал пугающую информацию. Якобы на дочь артистки навели порчу и сглаз, а рядом с ней находится человек, от которого нужно срочно избавиться.

Экстрасенс пообещал спасти Киру за 30 тысяч рублей. Зарубина перевела необходимую сумму и стала ждать результата. "Требовала, чтобы я заказала молебен о здравии на полгода, поставила свечки у определенных икон. Я так и сделала. Вернулась домой, набрала чародейке, а ее и след простыл. Больше она так и не объявилась. Я поняла, что это шарлатанка, которая просто развела меня на деньги", – заключила Ольга.

С тех пор певица не связывается с экстрасенсами, а вот церковь посещает регулярно. Бог помог или время, но состояние дочери, как заметила артистка, стабилизировалось. "Кира вернулась к жизни, несмотря на все испытания, которые ей пришлось пройти. И меня как мать это не может не радовать", – призналась бывшая жена Александра Малинина.