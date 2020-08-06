Вид голого обколотого Лазарева шокировал народ

37-летний Сергей Лазарев готовится к концертам в Ялте. А пока наслаждается последним месяцем лета у себя дома.

Утро для поклонников певца началось с сюрприза. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" голый Лазарев опубликовал фото из койки, пожелав всем "ленивого утра". А заодно и поразил новой татуировкой.

После рождения в 2014 году сына Никиты на шее у певца появилась татуировка с английской буквой N – от имени Никита. Тур, в который потом отправился певец, тоже назывался N-tour.

Теперь же на своем холеном теле 37-летний певец увековечил и имя тайно рожденной суррогатной матерью в 2018-м дочери Анны – на запястье появилась огромная буква А. Для многих поклонников очередная "татуха" на теле кумира стала шоком.

Сергей, к слову, не первый, кто фиксирует инициалы детей с помощью татуировок. Подобные памятные рисунки есть на теле телеведущей Ксении Бородиной, актера Брэда Питта, футболиста Дэвида Бекхэма.

Стоит напомнить, что Сергей Лазарев обколот почти повсеместно. Вначале на икрах Лазарева появились две полоски с римскими цифрами – датами рождения мамы и брата. Спустя два года бицепсы певца украсили крылья.