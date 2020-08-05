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Сын отказался от денег Валерии и Иосифа Пригожина

Сын отказался от денег Валерии и Иосифа Пригожина

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недавно стало известно, что младший сын певицы Валерии Арсений собрался жениться. Однако использовать для организации торжества средства именитой родительницы он не намерен.
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Арсений Шульгин сделал сюрприз своей любимой девушке Лиане. Он пригласил ее на свидание в ресторан с панорамным видом башни "Москва-Сити". Затем Арсений на минуту отошел, и в этот момент на одной из башен появилась бегущая строка: "Лиана, ты выйдешь за меня замуж?". Увидев ее, девушка не смогла сдержать слез. А затем пришел сам Арсений, встал на одно колено и преподнес ей кольцо. Заплакавшая Лиана согласилась стать его женой.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Иосиф Пригожин, который считает детей Валерии своими, рассказал, что Лиана нравится семье, и они очень рады за Арсения. "Он в 16 лет ушел в самостоятельную жизнь, стал сам зарабатывать деньги, снимать квартиру. Так что я не считаю, что ему рано жениться", – высказал свое мнение продюсер. Он и сам женился в 19 лет, а в 20 уже стал отцом.

Интересно, что Арсений отказался организовывать свадьбу на деньги именитой матери. "Я не знаю, какой будет его свадьба – пышной или скромной. Я ведь не знаю, сколько он зарабатывает – этот вопрос мне ему неудобно задавать", – признался Иосиф Пригожин.

Отметим, что не так давно женился и старший сын Валерии Артемий. Церемония прошла в Швейцарии, где уже давно живет наследник певицы. Его избранницей стала одноклассница. Интересно, что в свое время Артемий также отказался от денег звездной родни, более того, на мероприятии никого не было.

"Артемий женился за границей очень тихо. На его свадьбе не было ни родственников жениха, ни родственников невесты. Он нам сказал: "На свадьбу вашего уровня я не заработал, а на ваши деньги я гулять не хочу!" – поделился воспоминаниями Иосиф Пригожин.

Автор: 5 августа 2020, 16:05 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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