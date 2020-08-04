Ведущий Александр Гордон расстался с молодой женой

Александр Гордон оформил развод со своей четвертой женой Нозой Абдулвасиевой. Бывшие супруги сумели договориться о воспитании и содержании двоих сыновей.

Когда стало известно об отношениях Александра Гордона и Нозанин Абдулвасиевой, мало кто поверил в долговечность этого романа. Многих насторожило то, что разница в возрасте у любовников составляла 30 лет. Однако в 2014 году пара оформила отношения. Причем тогда Александр Гордон заявлял, что больше не намерен жениться.

Ноза родила известному ведущему двух сыновей. Сейчас Саше шесть лет, а Феде – три года. Казалось, что в отношениях супругов наступила полная гармония. Однако стало известно, что пара оформила развод. Говорят, что подала документы на расторжение брака именно молодая жена Александра Гордона.

В середине июля мировой участок Пресненского районного суда Москвы официально расторг ее брак с популярным ведущим. Сообщается, что Ноза и Александр сумели в досудебном порядке решить все вопросы, касающиеся алиментов и имущества.

Теперь поклонники гадают, что же стало причиной развода. Судя по комментариям в Сети, фанаты предполагают, что если не внушительная разница в возрасте оказалась поводом для расставания, то им мог оказаться режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса.

Еще в апреле Ноза Абдулвасиева признавалась, что карантин ей дается непросто. "Чистосердечное признание: Я, Абдулвасиева Ноза, офигела от такого интенсивного времяпрепровождения с детьми. Точка", – объявила на то момент еще супруга популярного телеведущего.

Отметим, что пока ни Ноза ни Александр никак не прокомментировали новость о разводе. Гордон вообще предпочитает не афишировать подробности своей частной жизни, поэтому фанаты и не надеются услышать от него что-либо о его отношениях с экс-женой.

Кстати, в Сети ходят слухи о том, что якобы у Александра Гордона роман с коллегой по шоу "Мужское/женское" Юлией Барановской. Дескать, соведущие так хорошо сработались, что стало подозрительно. В итоге, под давлением общественности партнерша Александра Гордона прокомментировала пересуды, заявив, что это неправда.