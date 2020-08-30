Тяжелая болезнь Певцова разрушила планы "Ленкома"

Театр, в котором служит актер, вносит правки в расписание, так как состояние здоровья не позволяет Певцову выступать на сцене. Изначально руководство театра хотело открыть сезон спектаклем "Капкан", в котором Дмитрий должен был сыграть роль Иосифа Сталина. Из-за недуга звезды первой в сезоне покажут постановку "Ва-банк" – сцены из комедии А.Н. Островского "Последняя жертва".
Состояние Дмитрия Певцова значительно ухудшилось. "Врачи говорят о том, что у Димы не только пневмония, но и серьезная дыхательная недостаточность", – сообщил друг актера, расстроив фанатов звезды. Болезнь артиста прогрессирует, а коронавирус все еще рассматривается медиками в качестве возможного диагноза. Несмотря на страшную перспективу, врачи отправили Певцова на домашнее лечение.
Артист огорчен тем, что ему придется пропустить начало театрального сезона, но поделать с этим ничего не может. Здоровье актера в этой ситуации выходит на первое место. Он продолжает лечиться под контролем специалистов.
Напомним, что Дмитрий записал для фанатов видео из больничной палаты. Артисту диагностировали пневмонию и он решил рассказать о своем состоянии. Звезде предстоит сдавать анализы на COVID-19 повторно. В первый раз тест показал отрицательный результат. Дмитрий Певцов планирует сообщать поклонникам новую информацию о своем лечении.
Популярные темы форума
Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Вы бы снялись в фильме для взрослых?
Хочу папика
Расставляю все точки над i
Мужики не могут за себя постоять
Как влюбить мужчину
Маньяки сидят на форуме
Безработица в стране.
Грязные носки