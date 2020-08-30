Тяжелая болезнь Певцова разрушила планы "Ленкома"

Приступить к работе в новом театральном сезоне Дмитрий Певцов не может. "Ленком" вынужден менять афишу.

Театр, в котором служит актер, вносит правки в расписание, так как состояние здоровья не позволяет Певцову выступать на сцене. Изначально руководство театра хотело открыть сезон спектаклем "Капкан", в котором Дмитрий должен был сыграть роль Иосифа Сталина. Из-за недуга звезды первой в сезоне покажут постановку "Ва-банк" – сцены из комедии А.Н. Островского "Последняя жертва".

Состояние Дмитрия Певцова значительно ухудшилось. "Врачи говорят о том, что у Димы не только пневмония, но и серьезная дыхательная недостаточность", – сообщил друг актера, расстроив фанатов звезды. Болезнь артиста прогрессирует, а коронавирус все еще рассматривается медиками в качестве возможного диагноза. Несмотря на страшную перспективу, врачи отправили Певцова на домашнее лечение.

Артист огорчен тем, что ему придется пропустить начало театрального сезона, но поделать с этим ничего не может. Здоровье актера в этой ситуации выходит на первое место. Он продолжает лечиться под контролем специалистов.

Напомним, что Дмитрий записал для фанатов видео из больничной палаты. Артисту диагностировали пневмонию и он решил рассказать о своем состоянии. Звезде предстоит сдавать анализы на COVID-19 повторно. В первый раз тест показал отрицательный результат. Дмитрий Певцов планирует сообщать поклонникам новую информацию о своем лечении.