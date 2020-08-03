Солистка REFLEX раскрыла свой секрет молодости и красоты: Вегетарианство и йога

Ирине Нельсон 48 лет, однако в это сложно поверить. Артистка выглядит так же хорошо, как и в начале карьеры. В личном блоге звезда рассказала, в чем ее секрет.

Певица уверена, что телом нужно заниматься, чтобы оно отвечало благодарностью. По словам знаменитости, многие люди крайне дезорганизованы, деструктивны и неактивны. Ирина Нельсон успешно преодолела свои пороки и встала на путь истинный еще 20 лет назад.

Певица придерживается вегетарианского типа питания и ежедневно занимается йогой по два часа. "Работа над собой. И тогда возможны чудеса. Ведь наше тело просит о том, чтобы им занимались!" – уверена звезда.

Также артистка рассказала, что у нее нет ни одного вставного зуба. Конечно, в этом вопросе важна и наследственность, однако люди в силах самостоятельно продлить жизнь организму. Секрет – в регулярности и внимательности к себе. Ирина Нельсон в шутку предложила пройти любые проверки у Андрея Малахова, чтобы доказать: у нее не виниры, а все родное.

Артистка также отметила, что ей странно слышать обвинения в пластике. По словам звезды, она откровенна с читателями и поклонниками. "Такие люди, как вы – большая редкость! Вы восхитительны! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Идеальные зубы и очень красивая!😘 Видела близко – все натуральное и подтянутое", "Вы просто бомба. Уж простите, что так напишу, но про Вас хочется сказать: Породистая!" – написали в комментариях поклонники.