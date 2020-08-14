Мария Погребняк живет в страхе из-за нападения маньяка

Мария Погребняк в "Инстаграм" рассказала подписчикам, что девять лет назад на нее напал маньяк. Неизвестный мужчина пробрался в ее квартиру. Он едва не воспользовался беспомощностью девушки, его спугнули соседи. Очертания лица злоумышленника Мария помнит до сих пор. Как только она остается одна, испытывает сильный страх. Боится, что маньяк по-прежнему на свободе и в любой момент может напасть на нее.
Погребняк устала жить в страхе, поэтому рассчитывает на помощь специалистов. Супруга футболиста уже посещала психолога, но это не дало результатов. Поклонники посоветовали девушке обратиться к гипнологу.
"Страх мне мешает жить! Чтобы вы понимали, мне даже сложно в квартире перемещаться в темноте! Я выключаю свет и сразу бегу из темноты!" – написала она.
Напомним, Мария замужем за нападающим клуба "Урал" Павлом Погребняком с 2014 года. У супругов трое сыновей.
Летом 2020 года у семейства обнаружили COVID-19. Мария лечилась от коронавируса дома, а ее супруг – в больнице. Блогер каждый день сообщала подписчикам о своем самочувствии и рассказывала о лечении. В результате все члены семьи победили инфекцию.
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