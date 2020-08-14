Мария Погребняк живет в страхе из-за нападения маньяка

Мария Погребняк не знает, как справиться со страхом темноты. Жена футболиста порой плохо спит по ночам.

Мария Погребняк в "Инстаграм" рассказала подписчикам, что девять лет назад на нее напал маньяк. Неизвестный мужчина пробрался в ее квартиру. Он едва не воспользовался беспомощностью девушки, его спугнули соседи. Очертания лица злоумышленника Мария помнит до сих пор. Как только она остается одна, испытывает сильный страх. Боится, что маньяк по-прежнему на свободе и в любой момент может напасть на нее.





Погребняк устала жить в страхе, поэтому рассчитывает на помощь специалистов. Супруга футболиста уже посещала психолога, но это не дало результатов. Поклонники посоветовали девушке обратиться к гипнологу.