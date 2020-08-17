"Смириться невозможно": Чурикова скорбит из-за горькой утраты

Николай Губенко скончался в возрасте 78 лет от остановки сердца. Печальную новость сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Актер, сценарист, режиссер и депутат запомнился как настоящий профессионал своего дела. По словам Инны Чуриковой, Николай Губенко был очень талантливым и красивым человеком.
Вместе они работали в картине Глеба Панфилова. "Он был потрясающим партнером", – отметила звезда театра и кино. Инна Чурикова добавила, что они с Николаем Губенко дружили семьями.
Актрисе сложно смириться со смертью режиссера. Она выразила соболезнования избраннице Николая Губенко и всем тем, кто знал и любил усопшего.
На уход Николая Губенко оперативно отреагировал президент России Владимир Путин. В телеграмме вдове он отметил, что смерть актера и режиссера стала огромной потерей для российской культуры.
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