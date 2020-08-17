Частный самолет и фейерверк на пляже: Нюша отметила 30-летие в Турции "по полной"

Родные и друзья поп-дивы не только поздравили ее с юбилеем на словах, но и подготовили для девушки роскошный сюрприз. Они заказали для певицы Нюши авиарейс на частном самолете и рванули отмечать торжество в Турцию. Среди организаторов праздника была экс-участница "Дом-2" Виктория Лопырева.
Пиршество устроили в пятизвездочном отеле в Белеке. Кроме стола с вкусными блюдами и напитками, звезду порадовали местные артисты. Именинницу приехали развлекать турецкие танцоры и музыканты. На побережье Средиземного моря для девушки устроили фейерверк.
Певица Нюша была в восторге от шикарного подарка своих близких. В течение торжества улыбка не покидала ее лица. На вечеринке девушка энергично танцевала, поддерживая веселый настрой окружающих. Для звезды испекли красивый торт, на верхушке которого была изображена именинница с микрофоном.
Для турецкой тусовки поп-дива выбрала легкое платье мини с оборками и цветочным принтом. Ноги певицы Нюши украсили блестящие босоножки на каблуке. Звезда предпочла развлекаться с прямыми распущенными волосами и не стала делать сложную прическу.
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