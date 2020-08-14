Григорьев-Апполонов с длинными волосами заставил народ прослезиться

Недавно Андрей Григорьев-Апполонов отметил 50-летие. Артист отпраздновал юбилей в компании друзей. Певец исполнил песни из своего репертуара и напомнил гостям, что он на сцене уже несколько десятков лет.
Группа "Иванушки International" была основана в 1995 году, когда Григорьеву-Апполонову было 25 лет. Тогда артист фотографировался для паспорта. Один из снимков Андрей сохранил. Певец решил показать его поклонникам в "Инстаграм".
Подписчики увидели молодого человека с длинными густыми волосами. Как отметили пользователи Сети, такой шевелюре позавидовала бы любая девушка. Некоторые сначала так и решили, но, присмотревшись, узнали знаменитого певца.
Ностальгирующие поклонники признались, что артист заставил их прослезиться. "Вот таким и помню его, мне было 16", "Андрей, ты почти не изменился", "Вот в такого я и влюбилась", – написали фолловеры.
Напомним, что Андрей Григорьев-Апполонов проводит время в Сочи. Артист вместе с сыновьями ходит на яхте, публикуя кадры с отдыха.
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