Григорьев-Апполонов с длинными волосами заставил народ прослезиться

Многие уже забыли, как выглядел солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов в начале карьеры. Накануне певец решил напомнить об этом поклонникам.

Недавно Андрей Григорьев-Апполонов отметил 50-летие. Артист отпраздновал юбилей в компании друзей. Певец исполнил песни из своего репертуара и напомнил гостям, что он на сцене уже несколько десятков лет.

Группа "Иванушки International" была основана в 1995 году, когда Григорьеву-Апполонову было 25 лет. Тогда артист фотографировался для паспорта. Один из снимков Андрей сохранил. Певец решил показать его поклонникам в "Инстаграм".

Подписчики увидели молодого человека с длинными густыми волосами. Как отметили пользователи Сети, такой шевелюре позавидовала бы любая девушка. Некоторые сначала так и решили, но, присмотревшись, узнали знаменитого певца.

Ностальгирующие поклонники признались, что артист заставил их прослезиться. "Вот таким и помню его, мне было 16", "Андрей, ты почти не изменился", "Вот в такого я и влюбилась", – написали фолловеры.

Напомним, что Андрей Григорьев-Апполонов проводит время в Сочи. Артист вместе с сыновьями ходит на яхте, публикуя кадры с отдыха.